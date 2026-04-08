Maru y los diputados-Coordinación, la clave-Panistas y agricultores, al grito de guerra-La encuesta

Después de que la semana pasada por fin se destrabó la elección de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en donde Ada Miriam Aguilera fue electa como tal con la operación estrella de Palacio y la obtención de ese voto 22 que vendría a darles la tranquilidad necesaria a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en los próximos meses, en los cuales se pretende trabajar bajo una coordinación más cercana, ayer la gobernadora Maru Campos invitó a comer a los diputados locales, y obviamente quienes no asistieron son los legisladores morenistas que coordina Cuauhtémoc Estrada, sin embargo, quienes sí acudieron al llamado de la Góber fueron los diputados aliados: los panistas que coordina Alfredo Chávez; los del PRI que encabeza Arturo Medina; los naranjas a cargo de Francisco Sánchez, las petistas América Aguilar e Irlanda Márquez, así como el verde Octavio Borunda, los cuales han optado por trabajar sobre una agenda que priorice a Chihuahua por encima de intereses partidistas.

Es así que la jefa del Ejecutivo se reunió con los legisladores antes mencionados, en donde reconoció la institucionalidad con la que el presidente del Congreso, Memo Ramírez, se ha conducido desde que asumió las riendas del Poder Legislativo. Se vienen retos intensos en el Congreso y eso la Góber lo sabe, motivo por el que la coordinación y trabajo conjunto entre ambos Poderes debe seguir latente y al pie del cañón, pues los tiempos electorales están a la vuelta de la esquina y el estado debe priorizarse antes que la grilla.

Es así que si de prioridades se trata, hoy la gobernadora Maru Campos encabezará el Foro NutriChihuahua, en donde se revisarán los avances de este programa insignia que tiene como objetivo brindar alimentación a los más vulnerables, en especial en la región serrana y en las colonias populares de las ciudades más pobladas del estado, ya que si algo ha entendido bien el Gobierno estatal es que la nutrición va más allá de entregar el apoyo en dinero en efectivo. El foro se llevará a cabo este miércoles en las instalaciones de un conocido hotel ubicado en la avenida Universidad, en donde también participarán el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera y el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, principales operadores de este programa gubernamental.

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Retomando el tema legislativo, ayer y antes de iniciar la sesión ordinaria, los diputados locales del PAN que lidera Alfredo Chávez, recibieron en el piso 16 a productores agrícolas de diversas regiones del estado, los cuales están parados de pelos y pestañas ante lo que se les viene: la amenaza latente de la 4T de utilizar las presas de la cuenca del Conchos para enviar agua a los Estados Unidos, el retraso en los apoyos del PEUA, el alza descontrolada en los precios del diésel y el cierre de la frontera a la exportación de ganado, aunado a que el Gobierno Federal asume que nada de eso ocurre y en cambio, desde hace más de siete años que Morena llegó el poder, el campo de Chihuahua se desvanece.

Es por ello que ya los legisladores panistas que representan a los municipios con mayor producción agrícola y ganadera, como lo son Yesenia Reyes, Jaime Torres Amaya, Saúl Mireles, Ismael Pérez Pavía, Roberto Carreón y Arturo Zubía, todos ellos encabezados por su coordinador Alfredo Chávez, decidieron tomar el toro por los cuernos y llevar la voz de los productores a la tribuna del Congreso, razón por la que este jueves, los diputados ya alistan un exhorto que será más como un grito de guerra para que la 4T deje de pisotear al campo chihuahuense.

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Si de legisladores se trata, pero en este caso en el ámbito federal, el que estuvo muy felicitado ayer en San Lázaro es el diputado priista Tony Meléndez, cuyos colegas de bancada encabezados por Rubén Moreira y el chihuahuense Alex Domínguez, le llevaron hasta un pastel al vocalista de Conjunto Primavera, quien es uno de los “defensores” del PRI y que está por registrarse como tal en caso de que los tricolores vayan solos en la elección por la gubernatura, registros que darán inicio este viernes 10 de abril en la sede del Comité Directivo Estatal que se ubica en la colonia Dale.

Así que entre festejos primaverales, y posterior a que le cantaran las mañanitas al legislador priista, anoche los diputados federales Alex Domínguez y Rocío González, quienes integran las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral, vieron como el resto de sus colegas de Morena, Verde y PT aprobaron sin chistar el dictamen del mentado Plan B, cuestión que fue calificada por la legisladora panista como una simulación vergonzosa, así que ya sólo falta que el dictamen sea votado en el Pleno para que la presidenta Claudia Sheinbaum sienta que no fue derrotada cuando sus aliados le rechazaron su Plan A, y con ello darle un mejoralito a su berrinche presidencial.

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Ya que andamos con temas electorales, la más reciente encuesta de Massive Caller para la gubernatura vaya que dio de qué hablar, pues a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos meses, la encuesta de ayer presentó números que dieron un vuelco al panorama político-electoral, y es que a decir de Massive Caller, Morena continúa en primer lugar de las preferencias, sin embargo, ya la diferencia con el PAN no es de más de dos dígitos, ésta se redujo a un 6.7 por ciento al mostrar el morenismo una baja porcentual y el panismo un incremento, además, la sorpresa también la dio el PRI, ya que a diferencia de las encuestas del año pasado, los tricolores mostraron un aumento porcentual considerable, lo que pondría aún más color de hormiga el resultado electoral si es que las alianzas se concretan por un lado y del otro. Las encuestas son la fotografía del momento, y de aquí a un año, todo puede cambiar… así como cambiaron desde hace un año a la fecha.