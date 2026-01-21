Maru y los acuerdos con Godoy-…“Y lo van a pagar”-El premio a Garduño-GPPAN y los ganaderos

Una muy fructífera reunión fue la que sostuvo la gobernadora Maru Campos con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, con quien ayer sostuvo un encuentro institucional en el Parque Nacional de la Justicia, allá en la Ciudad de México, a donde la Góber viajó en compañía de su secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, el cual también estuvo presente en la reunión entre la jefa del Ejecutivo chihuahuense y la titular de la FGR. Varios fueron los puntos a tratar entre ambas, pero lo más destacado es que las dos acordaron reforzar la presencia de agentes de la Fiscalía General de la República en la entidad, así como fortalecer la colaboración y acelerar la integración de carpetas de investigación en contra de los delincuentes que están en la mira por parte de autoridades estatales y federales, además, Maru aprovechó para mostrarle a Godoy los avances logrados en materia de procuración de justicia en Chihuahua, esto como parte de los resultados que cada lunes se revisan en las Mesas de Seguridad.

******

El que de plano no se quiere bajar del ring y ya la agarró en contra del PAN, partido que le diera todo, menos aquella senaduría en el 2012 que terminó en manos de Javier Corral, actualmente también neomorenista, como él, es el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual a través de sus redes sociales anunció que la dirigencia estatal que preside Daniela Álvarez y la municipal en Juárez que encabeza Ulises Pacheco, ya fueron notificadas del adeudo del predial por 9.5 millones de pesos.

“Listo: oficialmente el PAN ya fue notificado de lo que le deben al pueblo juarense. Y lo van a pagar”, fue la advertencia que lanzó Pérez Cuéllar en su cuenta oficial de Facebook, luego del entuerto y los dimes y diretes que se lanzaron él y la jefa panista apenas iniciada la semana. Así que a más de un año de la jornada electoral del 2027 que renovará la gubernatura, 67 alcaldías y 33 curules en el Congreso del Estado, todo parece indicar que esta será la tónica entre el alcalde juarense que durante más de dos décadas fue panista, después emecista y ahora moreno, y la dirigencia azul que lidera Daniela Álvarez. Viene intenso el 2026.

******

Ya que hablamos de Ciudad Juárez, cómo olvidar aquella tragedia en marzo del 2023, cuando 40 migrantes murieron durante el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Quizá en Juárez y en el estado de Chihuahua no se olvida, pero en el gobierno de Claudia Sheinbaum sí, tan es así que después de haber sido procesado penalmente por ese incendio que cobró 40 vidas debido a la negligencia con la que se manejó el INM, su entonces director, Francisco Garduño, fue premiado con un nuevo puesto en la Secretaría de Educación Pública que maneja Mario Delgado, el exdirigente nacional de Morena. Y es que Garduño aterrizó de pie, como los gatos: libre, sano y salvo, por ende ya tiene un nuevo trabajo en la estructura de la SEP y ahora funge como director general de los Centros de Formación para el Trabajo. El nombramiento causó molestia e indignación entre los opositores al régimen de la 4T, quienes consideraron esa designación como una burla, mientras que Delgado se llenó la boca al asegurar que Garduño “es un funcionario ejemplar”. Vaya realidades alternas las que se viven en el país de las injusticias.

******

Ante el fallo de la Suprema Corte de invalidar el acuerdo 156/2024 con el que el gobierno de Maru Campos endureció las inspecciones y controles zoosanitarios como parte de la lucha contra el gusano barrenador, plaga que trae asolado al ganado en otros estados del país, especialmente en el sur, y ante la mala noticia de que se ve lejano el día que el gobierno de los Estados Unidos decida reabrir la frontera al ganado en pie procedente de México, el coordinador de los diputados locales del PAN, Alfredo Chávez, buscará reunirse con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, no nada más para refrendarle su apoyo y el de sus colegas legisladores panistas que representan a los Distritos donde la actividad ganadera es primordial, sino también para buscar la manera de legislar al respecto y con ello reforzar la batalla en contra de esta plaga, pues ante la inacción del régimen de la 4T, los ganaderos chihuahuenses ya no encuentran la puerta y el panorama, la verdad, luce bastante desolador.