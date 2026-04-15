Maru y la mesa azul-Olson se queja-Las bardas de Alex-Luisa María descarta su salida

Aunque se manejó de manera bastante hermética, trascendió que ayer la gobernadora Maru Campos reunió en la Casa de Gobierno, allá en la avenida Zarco, a los aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, en donde además de quienes suspiran, también estuvieron presentes el operador político Jordy Herrera y la dirigente estatal Daniela Álvarez. Entre los invitados a la mesa que encabezó la Góber para dejarles las reglas más que claras, están el fiscal General César Jáuregui; el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; Rafa Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común; el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez; la diputada federal Manque Granados y el titular de la JMAS, Alan Falomir, a quienes la jefa del Ejecutivo les leyó la cartilla para que se apeguen a las reglas del proceso interno que Acción Nacional está por oficializar y dejen a un lado cualquier pleito interno que se pueda desatar, debido a que esa candidatura es la más deseada por los suspirantes azules.

Sin embargo, con todo y que la intención era evitar cualquier roce posterior, el que sin ser invitado ya hizo berrinche al respecto es el diputado local Carlos Olson, quien a través de sus redes sociales reveló el objetivo de esa mesa estratégica y en donde se quejó ser excluido de la misma: “Hoy hubo una mesa política donde no estuvimos todos. Pero te digo algo con claridad: a mí no me preocupa no estar en una mesa… me preocuparía no estar en el ánimo de la gente. Y gracias a ustedes, ahí estamos. Mientras unos se reúnen en privado, nosotros seguimos trabajando en la calle, escuchando, dando resultados. Porque al final, no decide una mesa…decide la gente. Y nosotros estamos listos”, fueron las palabras textuales del legislador del PAN, al cual desde la cúpula azulada no lo ven como serio aspirante a la candidatura a la alcaldía, pero que en su afán de serlo, ya provocó un roce que anoche resonó fuerte en los círculos grillos.

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Mientras eso sucedía en Chihuahua capital, en Ciudad Juárez, el encargado de organizar una mesa política similar, pero con los aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de esa ciudad fronteriza, fue el dirigente municipal Ulises Pacheco, quien destapó a los que podrían abanderar al panismo en uno de los municipios que más se le complica a Acción Nacional. Así que los destapados fueron Austria Galindo; Rosa Isela Molina; René Mendoza; Juan Carlos Elizondo y Thor Salayandía, es decir, una militante y cuatro empresarios que pudieran ser los ungidos para tan complicado menester, y aunque no se mencionó a Daniela Álvarez porque todavía es presidenta del Comité Directivo Estatal, en ella es quien pudiera recaer la encomienda de darle guerra a Morena por la alcaldía juarense, pues es la que a decir de las encuestas, la mejor posicionada para hacerlo, y de ahí dependerá si Daniela se mantiene al frente de la dirigencia estatal o si dice adiós en las próximas semanas para ser la abanderada del PAN en la fronteriza ciudad.

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Ya que andamos con posibles candidatos, ayer aparecieron en calles de Chihuahua capital un par de bardas con el nombre del dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, y la frase “Hagamos juntos un Chihuahua fregón”, lo que demostró que el también diputado federal ya le entró a la carrera electoral que se viene, sobre todo después de que a finales de marzo, el dirigente nacional tricolor, ‘Alito’ Moreno, ungiera a su tocayo chihuahuense y al también diputado federal Tony Meléndez, como “defensores” de Chihuahua, es decir, las cartas fuertes del priismo para la gubernatura.

El autor detrás de las bardas con el nombre de Alex Domínguez fue ni más ni menos que Fermín Ordóñez, líder estatal de Movimiento Territorial, el cual desde que volvió a las filas del Revolucionario Institucional, es quien se ha encargado de fortalecer el territorio y caminar las colonias de esta y otras ciudades en el estado.

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Y de plano porque el rumor era tan fuerte, quien tuvo que salir a desmentir su supuesta salida de la dirigencia nacional de Morena es Luisa María Alcalde. Ayer, la presidenta del CEN morenista colgó un video en sus redes sociales para negar que será sustituida al frente del partido guinda, sobre todo después del mensaje de apoyo que recibió el lunes en la mañanera por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual reconoció el trabajo de Alcalde Luján, lo que al parecer le dio luz verde a la dirigente morena para así callar los rumores de que sería la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien la sustituiría. Aquí en Chihuahua, el mensaje fue compartido y aplaudido por la dirigente estatal Brighite Granados, la cual podría decirse que es una de las más felices de que Montiel Reyes no sea la que tumbe a Luisa María de la dirigencia nacional morenista.

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Porque lo cortés no quita lo valiente, la diputada Rosana Díaz envió sus respectivas condolencias al coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, luego del sensible fallecimiento de su señor padre, pues una cosa es el pleito que ambos se traigan y que ha provocado acusaciones de presunta violencia política cometidas hacia Rosana por parte del legislador, pero otra cosa muy distinta es no empatizar con una persona ante el trago amargo de una pérdida de esa índole. Es así que la todavía diputada de Morena dejó a un lado cualquier rencilla y lamentó el fallecimiento de don Sergio Estrada, que en paz descanse.