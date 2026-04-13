Maru reúne a Jáuregui y De la Peña-Panistas, proceso interno y lo que viene-El mural de Pérez Cuéllar-Morena y sus Consejos Municipales

Ahora sí que la jefa es la jefa y no cabe duda que actúa como tal cuando de calmar las aguas se trata. Y es que la gobernadora Maru Campos, con eso de que el fiscal General César Jáuregui y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, tuvieron un pequeño desencuentro de declaraciones el jueves pasado por el resultado de una encuesta, la Góber se reunió con ellos el viernes en la noche, lo que de inmediato desactivó la bronca y cualquier rumor de que la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital esté generando problemas internos entre los suspirantes. Es así que como toda estratega y capitana del barco gubernamental y panista, la jefa del Ejecutivo se reunió con ambos, además de que ahí también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Pepe Granillo y su secretario particular, Fernando Álvarez Monje, quienes acompañaron a la Gobernadora a este encuentro que limó cualquier aspereza en la interna panista, porque si algo traen los azules es que la unidad estará por encima de cualquier interés personal… y así lo dejó claro la Góber.

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Ya que andamos con los panistas, la mañana de este lunes, los liderazgos azules en el estado tienen planeado salir a cuadro para hablar de varios temas que tienen que ver precisamente con la estrategia electoral de cara al proceso del 2027, además de hablar de otros tantas situaciones que se viven a nivel nacional y estatal, como es lo ocurrido el sábado en Ciudad Juárez, en donde la pinta de un mural con el rostro del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en clara alusión a un cerdo y una rata, provocó que los autores del mural fueran detenidos por policías municipales, y aunque los liberaron horas después, lo cierto es que el hecho quedó como un ejemplo de represión, tanto, que incluso así lo denunció Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN.

Así que de este y otros temas más, como lo es el informar de cómo van las pláticas para definir la manera en que los panistas decidirán a sus candidatos, serán la tónica de esta conferencia de prensa que encabece Álvarez Hernández en compañía del coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, del diputado local Jorge Soto y de la diputada federal Rocío González.

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Ya que andamos con las jefas de los partidos políticos que traen mayor peso electoral, quien este fin de semana estuvo en Parral y Temosáchic es la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Briguite Granados, la cual viajó a la Capital del Mundo y a ese municipio serrano para instalar los Consejos Municipales que desde hace días el morenismo ha estado trabajando para enfrentar los comicios que se vienen. Y es que el objetivo de la dirigencia estatal de Morena es que para el 31 de mayo, los 67 Consejos Municipales estén instalados de manera oficial, además de que la intención es que cuando instalen el de Ciudad Juárez, buscan que esté presente la dirigente nacional Luisa María Alcalde.

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Y para no dejar algo en el tintero de los jefes de partidos, quien también anduvo fuera de Chihuahua capital en reuniones y visitas es el dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, el cual se puso muy beisbolero y acudió a la semifinal de la Liga Regional de Beisbol Parral 2026 que se disputó entre los equipos de Allende y San Francisco del Oro, en donde Borunda Quevedo, además de coincidir con los alcaldes de esos municipios, Rafael Payán y Jorge Salcido, respectivamente, acudió acompañado del secretario de Organización del PVEM, Jorge Esqueda y del exalcalde suplente de Parral, Jorge Rabling. El tablero para el 2027 se acomoda, y el jefe estatal y diputado local del Verde no se duerme en sus laureles.

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Si del tablero electoral para el 2027 y de reuniones políticas se trata, otro que tampoco se duerme en sus laureles y continúa trazando su proyecto, es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien va con todo para buscar ser el candidato del PAN a la gubernatura, es así que este fin de semana y luego de estar presente en Juárez para la unción del ejército electoral panista, se reunió con Pablo Serna, secretario General de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y con el alcalde de Casas Grandes, Roberto Lucero, con los cuales, Bonilla habló “de los retos que se vienen para nuestro estado y cómo afrontarlos juntos”.

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No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, pues ayer dieron a conocer el calendario de entregas de los paquetes alimentarios que el DIF Municipal otorga de manera mensual a los adultos mayores que se inscriben cada año en la convocatoria del Programa Alimentario del Adulto Mayor, mejor conocido como PAAM en su edición 2026. Desde el 2021, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, ha puesto especial atención en la alimentación de las y los abuelitos de la ciudad y cada año se mejora este paquete alimentario, muy esperado por los beneficiarios porque encuentran los alimentos básicos, incluso hasta artículos para su aseo personal.