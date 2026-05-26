Maru, marcha azul… y ciudadana-Diputados en Juárez-Bonilla, mujeres y familia-Informe empresarial

Ya es un hecho. Este sábado 30 de mayo se realizará la movilización en apoyo a la gobernadora Maru Campos y en la que de manera directa intervendrá en la organización el Comité Ejecutivo Nacional que preside Jorge Romero, en conjunto con el panismo local que desde hace días traía en mente organizar una marcha a favor de la jefa del Ejecutivo chihuahuense. Será en las próximas horas cuando se definan los detalles de la movilización, pues todavía falta el horario y el lugar de concentración, debido a que como ayer mismo lo dijo Romero, buscan evitar que el morenismo y el régimen sabotee lo que promete ser una marcha con miles de asistentes, pues no nada más están convocando a la militancia panista, también prevén la asistencia de ciudadanos chihuahuenses que están en desacuerdo con la 4T y con Morena, sectores y organizaciones que seguramente participarán no nada más en defensa de la Gobernadora, de Chihuahua en general.

Y es que ayer se dijo fuerte y claro por parte de Acción Nacional: Maru tiene el apoyo de todo la estructura del partido, además de que en el resto del país, ciudadanos que no necesariamente comulgan con el PAN, han mostrado apoyo a la gobernadora de Chihuahua, quien por cierto, mañana miércoles acudirá a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, luego del citatorio que le fue entregado el sábado y que no se requiere ser un experto leguleyo para saber que dicho citatorio violenta el fuero constitucional de la jefa del Ejecutivo. Se viene semana crucial y otro capítulo más de la guerra que lanzó la 4T contra Maru, guerra en la que por supuesto, no está sola.

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Ya que mencionamos a Ciudad Juárez, este día toda la acción legislativa estará en esa frontera. Y es que los diputados locales sesionarán en el auditorio de Pueblito Mexicano con motivo de la conclusión de las Jornadas de la Conmemoración del Origen de la Revolución Mexicana, y al concluir la Sesión Solemne, realizarán una Sesión Ordinaria que estará bastante cargadita de dictámenes, entre los que destacan la reforma a la Ley de Bienestar Animal y el decreto por el que se adiciona a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua, con el objetivo de incluir a la Nación N’dee/N’nee/Ndé, es decir, a los “apaches”, como pueblo Originario del Estado de Chihuahua, a quienes por fin se les hace un poco de justicia tras la persecución y casi exterminio que padecieron a finales del siglo XIX en el desierto chihuahuense.

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Si de Juárez se trata, ayer comenzó a circular un mensaje de texto en miles de teléfonos celulares, con la frase: “Cruz Pérez Cuéllar gana encuesta a la gubernatura por Morena”, así como un enlace que dirigía a una encuesta de Demoscopia Digital, la cual afirma que el alcalde juarense está más de 10 puntos porcentuales arriba de la senadora con licencia Andrea Chávez. Así que a unos días de que la dirigencia nacional morenista revele el calendario para definir a sus candidatos, los suspirantes a la gubernatura siguen haciendo su luchita y campaña anticipada.

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Para no cortar el hilo conductor de quienes aspiran a gobernar el Estado Grande, ayer el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, se reunió en un evento masivo con mujeres, en donde la plática principal fue precisamente la defensa de la familia, eje en el que se basa la doctrina de Acción Nacional. Al evento acudieron cientos de mujeres que apoyan las aspiraciones del Presidente Municipal de la capital, el cual estuvo acompañado por su esposa Karina Olivas, titular del DIF, además de que también anduvieron ahí la regidora Isela Martínez, la síndica Olivia Franco y el alcalde suplente René Chavira, al cual ya desde hace semanas comenzó a placearse en eventos para lo que se le viene cuando Bonilla busque la gubernatura de Chihuahua.

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Cambiando de terrenos grillos a lo empresarial, este día quien andará de manteles largos es el presidente del CCE en el estado, Polo Mares, el cual rendirá su informe de actividades ante los titulares de los 18 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, mismos que escucharán lo que el experimentado empresario tenga que contar respecto a su primer año al frente del CCE, en donde le tocó enfrentar otro incremento al ISN, un roce con el Gobierno del Estado, pero que al final terminó en reconciliación luego del compromiso que los chicos de la IP y la administración de Maru Campos hicieron respecto a la obra pública que se viene en los próximos meses. Así que será un día bastante ocupado para ese sector, que a pesar de las trabas que les ponen desde la Federación, al menos han sabido trabajar coordinados con el Gobierno del Estado.