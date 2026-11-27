Chihuahua, Chih. — Con el propósito de celebrar el talento, la creatividad y las historias tejidas con paciencia y dedicación, la Familia Cosío Ponce de León y el CEAM invitan al público en general a la exposición de punto de cruz “Bordados de Vida”, obra de Laura Elena Ponce de León Murillo.

La muestra propone un acercamiento sensible al arte textil tradicional, donde cada puntada refleja tiempo, memoria y pasión por el oficio artesanal, consolidándose como un espacio de encuentro cultural para la comunidad chihuahuense.

La inauguración se llevará a cabo este viernes 27 de noviembre de 2026 a las 5:00 de la tarde en las instalaciones del CEAM, ubicadas en avenida Universidad #3504; al concluir la apertura oficial, los asistentes podrán disfrutar de un vino de honor.