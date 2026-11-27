Un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue acribillado a balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta GMC Sierra, modelo reciente, color gris, en el ejido Sacramento, a la altura del kilómetro 23 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima cruzaba las vías del ferrocarril, donde fue atacada con múltiples disparos de arma de fuego. El hombre quedó sin vida a consecuencia de las heridas que presentó.

Tras el ataque, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a asegurar la zona, mientras que posteriormente elementos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni información sobre los responsables del homicidio.