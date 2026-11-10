Acompaña René Chavira a inauguración de nuevo centro de maquinado Teleflex Américas

Teleflex genera 2 mil empleos directos, contribuyendo al desarrollo económico y al fortalecimiento de la industria local

El alcalde de Chihuahua René Chavira, asistió a la inauguración del nuevo Centro de Maquinado (Tool Room) de Teleflex Americas, empresa líder en la fabricación de productos médicos de alta calidad y uno de los principales productores del sector en la ciudad.

Con más de 30 años de presencia en Chihuahua Capital, Teleflex genera actualmente alrededor de 2 mil empleos directos, contribuyendo al desarrollo económico y al fortalecimiento de la industria local.

Durante el evento, René Chavira reconoció el talento y la especialización de quienes forman parte de la industria manufacturera, particularmente del sector médico, donde la precisión y la calidad son fundamentales, pues no hay margen para errores.

Asimismo, felicitó a Teleflex por su alcance y capacidad para desarrollar productos médicos de alta precisión, y agradeció a la empresa por continuar apostando por Chihuahua, su gente y su infraestructura. Finalmente, reconoció a sus colaboradores, quienes con su trabajo ponen en alto el talento de la ciudad.

Este nuevo centro representa una expansión de sus capacidades de manufactura y contempla la incorporación de aproximadamente 50 técnicos especializados en la fabricación de herramientas de alta precisión, fundamentales para la elaboración de sus productos médicos.

Al finalizar, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del nuevo Centro de Maquinado (Tool Room), donde los asistentes conocieron de cerca las nuevas capacidades de esta área especializada.