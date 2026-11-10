Bella Hadid se olvida del jinete mexicano Adan Banuelos y presenta a su nuevo novio Nathan Lacy en un partido de hockey

Ya son ‘Instagram official’: Bella Hadid presumió en redes sociales a su nuevo novio, Nathan Lacy, por lo que su capítulo con Adan Banuelos quedó en el pasado.

Bella Hadid y su nuevo novio, Nathan Lacy, ya son “Instagram official”; esto, luego de que la modelo compartiera una serie de fotografías de un partido de hockey de los Colorado Avalanche, al que asistió con Nathan el sábado pasado, y en las que se dejaron ver abrazados, sonrientes y besándose.

Esta serie de imágenes confirmó las versiones que desde hace meses relacionaban sentimentalmente a la modelo con el empresario, con quien fue relacionada por primera vez en febrero de 2026, cuando coincidieron durante la Semana de la Moda de Milán, para más tarde ser vistos juntos en Colorado, donde vive Nathan.

Ya son ‘Instagram official’: Bella Hadid y su nuevo novio, Nathan Lacy, ya no ocultan su amor (Instagram / Bella Hadid)

Esto también significa una cosa, el capítulo con el jinete mexicano estadounidense Adan Banuelos ya es cosa del pasado para Bella.

¿Quién es Nathan Lacy, el nuevo novio de Bella Hadid?

Nathan Lacy tiene 38 años, es originario de Crested Butte, Colorado, y trabaja en la empresa familiar dedicada a la construcción, donde realiza actividades como la gestión y estimación de proyectos de construcción, según explica el sitio web de la compañía. También comparte con Bella el gusto por los caballos y la vida en el oeste estadounidense.

Nathan Lacy, nuevo novio de Bella Hadid (Instagram)

De acuerdo con medios estadounidenses, Rachael Lacy, hermana de Nathan, es amiga cercana de Bella y ella habría sido la “culpable” de haberlos presentado.

La relación llega después de la separación de Bella Hadid y el jinete profesional Adan Banuelos, con quien mantuvo un romance de aproximadamente dos años, iniciado en 2023.

Bella Hadid y Nathan Lacy asistieron a un partido de hockey con un fin altruista

La cita de la pareja el sábado por la noche tuvo un propósito que trascendió el deporte. Su salida ocurrió durante la jornada Hockey Fights Cancer, una iniciativa de la NHL y los equipos participantes que busca recaudar fondos y generar conciencia sobre la investigación contra el cáncer.

Ya son ‘Instagram official’: Bella Hadid y su nuevo novio, Nathan Lacy, ya no ocultan su amor (Instagram / Bella Hadid)

El partido enfrentó a los Colorado Avalanche y los Detroit Red Wings en el Ball Arena de Denver, donde se rindió homenaje a los pacientes que enfrentan la enfermedad, los sobrevivientes, las familias que los acompañan y las personas que han muerto a causa del cáncer.

Bella, quien ha hablado en distintas ocasiones de cómo enfrenta la enfermedad de Lyme, se mostró entusiasmada de sumar su voz al mensaje enviado durante el juego y agradeció al equipo de Colorado por utilizar la atención que genera el deporte para apoyar una causa social.

En su publicación, la modelo destacó la capacidad del hockey para unir a las personas, así como el compañerismo entre los jugadores y la pasión de los aficionados.

Ya son ‘Instagram official’: Bella Hadid y su nuevo novio, Nathan Lacy, ya no ocultan su amor (Instagram / Bella Hadid)

“Hockey Fights Cancer» es un recordatorio maravilloso de lo que una comunidad puede lograr cuando se une: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, al mismo tiempo que se rinde homenaje a las personas y familias de Colorado cuyas vidas se han visto afectadas por esta enfermedad”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

“Para quienes han luchado, para quienes siguen luchando, para aquellos que hemos perdido y para sus seres queridos que los han acompañado en cada paso del camino: ¡esta noche fue para ustedes, y me alegra muchísimo haber podido estar allí!”, añadió.

Ya son ‘Instagram official’: Bella Hadid y su nuevo novio, Nathan Lacy, ya no ocultan su amor (Instagram / Bella Hadid)

Adan Bañuelos, el exnovio de Bella Hadid que ya es cosa del pasado

Antes de iniciar su relación con Nathan Lacy, Bella Hadid mantuvo un romance de poco más de dos años con Adan Banuelos, un reconocido jinete y entrenador de caballos de méxico estadounidense. La modelo conoció al Adan en octubre de 2023 durante una competencia ecuestre en Texas y, poco después, decidió mudarse a ese estado para estar más cerca de él.

Bella y Adan terminaron su noviazgo a pricipios de 2026 (Getty Images)

La relación los llevó a compartir su pasión por los caballos y Bella incluso participó en competencias de cutting, disciplina ecuestre en la que los jinetes separan a una res del resto del ganado, bajo la guía de Adan. En diciembre de 2024, aparecieron juntos en un episodio de la serie Yellowstone.

En enero de 2026, se dio a conocer que la pareja había terminado su relación después de las fiestas decembrinas.