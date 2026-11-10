Realiza SSPE revisiones extraordinarias en los penales de Guachochi y Cuauhtémoc

Como parte de las acciones para mantener la gobernabilidad, estabilidad y seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó dos operativos de revisión extraordinaria en los Centros de Reinserción Social (Cereso) Estatales No. 8, en Guachochi, y No. 7, en Cuauhtémoc.

En el Cereso Estatal No. 8 de Guachochi, participaron 45 elementos del Sistema Penitenciario, siete de DEFENSA y 10 de la Guardia Nacional, para un total de 62 elementos.

Durante la intervención se inspeccionaron 271 personas privadas de la libertad y 35 estancias, además de áreas como el módulo único, talleres, escuela, panadería, cocina y almacén. No se registraron decomisos relevantes y únicamente se retiraron objetos considerados basura.

Posteriormente, en el Cereso Estatal No. 7 de Cuauhtémoc, el operativo se desarrolló con la participación de 38 elementos del Sistema Penitenciario, seis de DEFENSA, 11 de la Guardia Nacional y 33 de la Policía Municipal, para un total de 88 elementos.

En este centro se revisaron 455 personas privadas de la libertad y 45 estancias. Como resultado, se retiraron juegos de mesa hechizos, prendas de vestir de colores no permitidos y fragmentos de cable, materiales que fueron destruidos conforme a los procedimientos correspondientes. Tampoco se reportaron decomisos relevantes.

Al concluir ambas intervenciones, se realizaron pases de lista extraordinarios y recorridos de seguridad perimetral, sin que se registraran novedades.

La SSPE destacó que estas revisiones forman parte de las acciones permanentes de supervisión y control penitenciario, realizadas en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno y bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.