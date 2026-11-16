Maru Campos presenta en Madrid el modelo de servicio humanista de Chihuahua

– _Acudió por invitación a la clausura del 28º Congreso Católicos y Vida Pública_

La gobernadora Maru Campos presentó en Madrid, España, la visión humanista que orienta el trabajo de su administración, basada en una política cercana, el servicio al prójimo y la atención de las necesidades más apremiantes de las familias, durante su participación en la clausura del 28º Congreso Católicos y Vida Pública.

Ante representantes internacionales, sostuvo que la política debe salir al encuentro de quienes enfrentan abandono, enfermedad y condiciones de vulnerabilidad, en lugar de limitarse a atender solicitudes de ayuda, pues su propósito es evitar el sufrimiento prevenible y contribuir al bien común.

Como ejemplo de esta visión, destacó que su Gobierno concentra esfuerzos en tres necesidades fundamentales: alimentación, salud y acceso al agua potable.

Explicó que esta labor requiere acercar atenciones a todas las comunidades y contar con personas comprometidas que acudan directamente a los hogares, para identificar y atender así las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

Al compartir parte de su trayectoria, recordó que su participación en las misiones juveniles en los rincones de la Sierra Tarahumara marcaron su vocación de servicio, al permitirle conocer de cerca la labor humanitaria de la Iglesia.

Destacó la importancia de proteger la dignidad humana, fortalecer el núcleo familiar y defender la vida, además de señalar que la autoridad debe ejercerse con responsabilidad y reconocer límites.

“Defender la vida exige acompañar, ofrecer alternativas y cuidar a todos, sin que nadie se quede atrás. Así lo hemos entendido en Chihuahua. Mi Gobierno se ha dedicado a subsanar las deficiencias trágicas de un sistema de salud pública federal cada día más precarizado”, dijo.

Al citar el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project, en el que México se ubicó en el lugar 125 de 143 países, con un retroceso de cuatro posiciones respecto al año anterior, explicó la situación complicada que atraviesa la nación.

Lo anterior, abundó, debido a un partido político que vulnera las instituciones y pretende concentrar todo el poder, que a su vez, le entrega en las manos a los grupos criminales que tanto daño hacen a la sociedad.

“La violencia produce obediencia, nunca justicia. Por eso defender la soberanía y combatir al crimen son una misma tarea: un país es soberano cuando, dentro de sus fronteras, nadie está por encima de la ley”, subrayó la mandataria al reafirmar su convicción de continuar en la lucha contra quienes pactan con el crimen organizado.

Recordó los vínculos históricos y culturales entre México y España, particularmente la presencia de las órdenes franciscana y jesuita en Chihuahua, cuya labor dejó una herencia educativa, cultural y humanitaria que forma parte de la identidad de ambas naciones, y enfatizó la importancia de no permitir que las voces que buscan borrar esa historia, dividan a dos comunidades que siguen caminando de la mano.

El Congreso se desarrolló del 13 al 15 de noviembre en la Universidad CEU San Pablo, bajo el lema “América y España: la fe que nos une. Un viaje de ida y vuelta”. Maru Campos acudió por invitación directa de la organización, instancia que corrió con todos los gastos relacionados con la presencia, traslados y estancia de la mandataria.

En la clausura estuvieron presentes el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, José Masip Marzá; el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo; la directora del Congreso, María San Gil, y Alicia Galván López, presidenta de la Fundación Patria Unida por un México Valiente.