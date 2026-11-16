“Un orgullo para México”: Sheinbaum se reúne con mexicanos en China

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en China, como parte de su gira para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

Todas y todos son un orgullo para México”, escribió este lunes 16 de noviembre en su cuenta de X.

Nos reunimos con mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en China. Todas y todos son un orgullo para México. https://t.co/WGJVKwlZgq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2026

Mientras que anoche, a su llegada al país asiático, la mandataria adelantó para N+ los temas que buscará abordar con el gobierno chino:

Tenemos varias propuestas de colaboración, más allá de los temas comerciales”. Entre ellas mencionó conocer el desarrollo de hospitales inteligentes e impulsar la cooperación en agricultura, medio ambiente y ciencia.

Para el martes 17 de noviembre, hora local, tiene prevista una conferencia con empresarios de todo el mundo, correspondiente a la noche del lunes en México. Posteriormente se realizará su encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping.

Al ser consultada sobre su participación como primera mujer en representar a México desde la Presidencia en APEC, Sheinbaum expresó su orgullo “de representar a un gran pueblo y a un gran país”.

También manifestó su deseo de que la reunión prevista entre Xi Jinping, el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin tenga resultados positivos y favorezca la paz mundial.

Con información de López-Dóriga Digital