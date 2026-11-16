Jesús Seade deja la Embajada de México en China, se integrará al FMI: Sheinbaum

Jesús Seade abandonará su cargo como embajador de México en China para integrarse al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La noticia fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que ocupará “un puesto muy importante” dentro del FMI a propuesta del propio Gobierno de México.
Más tarde, Jesús Seade detalló que fungirá como director ejecutivo.
“Yo soy miembro y director. Hay 24 directores ejecutivos y yo represento a México y ocho países”, dijo.
Con información de López-Dóriga Digital