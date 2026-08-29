Localizan sano y salvo a joven reportado como ausente en Parral

Un joven de 21 años, quien había sido reportado como ausente ante la Fiscalía de Distrito Zona Sur, fue localizado sano y salvo este sábado en un domicilio de la colonia El Quijote, en Hidalgo del Parral.

La localización de César Alexis P. C. se logró luego de que la Fiscalía activara los mecanismos de búsqueda tras recibir el reporte de ausencia interpuesto el viernes 28 de agosto.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación ubicaron al joven durante los trabajos de búsqueda y posteriormente confirmaron que se encontraba en buen estado.

De acuerdo con su declaración, su ausencia fue voluntaria, ya que salió de su domicilio para convivir con unos amigos, sin informar a sus familiares sobre su paradero.

Una vez localizado, César Alexis se reincorporó a su núcleo familiar, por lo que la autoridad dio por concluidos los protocolos de búsqueda y se procedió a dar de baja el reporte de no localización.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación reiteraron su compromiso de mantener acciones permanentes para la búsqueda y localización de personas, así como brindar certeza y tranquilidad a sus familias.