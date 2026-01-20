Maru a CDMX-UGRCH, a escena-Daniela vs Cruz, otro round-Priistas en Juárez

Tal como lo adelantó desde la semana pasada, cuestión que ayer mismo confirmó, hoy la gobernadora Maru Campos estará en la Ciudad de México para reunirse con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, con quien atenderá varios temas prioritarios para los chihuahuenses, y precisamente como los temas a tratar son de suma importancia, la Góber descartó que vaya a tratar con ella el asunto del exgobernador Javier Corral, quien desde hace días se puso a festejar que su caso por presunta corrupción fuera atraído por el fuero federal y se lo quitara de las manos a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Además, esa no será la única reunión que la Gobernadora busque tener en la capital del país, pues ante la crisis por el gusano barrenador y la “genial” idea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar invalidó el acuerdo 156/2024, con el que el Gobierno de Maru Campos reforzó las medidas zoosanitarias, la jefa del Ejecutivo chihuahuense también buscará dialogar con los ministros de la nueva Corte morena.

******

Ya que mencionamos al gusano barrenador del ganado, hoy saldrá a cuadro el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, quien citó a medios de comunicación a una rueda de prensa a las 9 horas en las instalaciones de la UGRCH, en donde seguramente uno de los temas principales a tratar será precisamente las acciones en contra de esta plaga y los resultados de su más reciente visita a la ciudad de Amarillo, en donde se reunió con integrantes de la Texas Cattle Feeders Association, la cual es una de las organizaciones ganaderas más influyentes de Estados Unidos y que representa a la industria de engorda de ganado en Texas, Oklahoma y Nuevo México.

Bustillos, en conjunto con ganaderos locales, han buscado de todas las maneras posibles que se levante el castigo por parte del vecino país respecto al cierre de su frontera a la importación, sin embargo, poco se puede hacer cuando la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal está dormida en sus laureles, y su titular, Julio Berdegué, está más ocupado en aspectos grillos que en hacer su chamba, así que los ganaderos tendrán que seguir nadando contra la corriente, en espera de que en conjunto con autoridades estatales, algo se pueda hacer para reactivar la exportación de ganado en pie hacia los Estados Unidos.

******

La telenovela entre el PAN y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar se intensificó en los últimos días, con un capítulo más denominado el adeudo del predial, sin embargo, el show dio una vuelta de tuerca cuando trascendió que el adeudo viene desde que el hoy presidente municipal que llegó a serlo a través de Morena, militaba en las filas del PAN y era dirigente de ese partido político que actualmente mugrosea y critica. Al menos así lo demostraron el dirigente municipal de Acción Nacional en Juárez, Ulises Pacheco, así como la jefa estatal Daniela Álvarez, quienes salieron a dar la cara y exhibieron que el predial de la sede del CDM se dejó de pagar cuando Pérez Cuéllar era el jefe del PAN, es decir, allá entre el 2009 y 2012, lo que arrastró un adeudo que hoy acusa el alcalde que en la actualidad se jacta de se moreno y que protagoniza una lucha encarnizada contra los que hace algunos años eran sus colegas de partido.

Es por esa razón que anoche, la dirigente estatal azul, Daniela Álvarez, publicó un video en donde explica esa situación, además de advertirle a Pérez Cuéllar que no se quedara callada, lo califica de corrupto y también sentenció que como jefa estatal de Acción Nacional, resolverá ese adeudo que él mismo les heredó antes de salir por piernas de las filas azules.

******

Y si de Juárez se trata, los que andarán hoy en la fronteriza ciudad son el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez y el líder estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, los cuales llevarán a Juárez la estrategia “Esta es tu casa”, con la que buscan recuperar a militantes priistas que por una u otra razón, en especial porque vieron el barco hundirse, se alejaron de las filas del Revolucionario Institucional, así que este día, tanto Alex como Fermín estarán en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PRI en Juárez, en donde darán la bienvenida a tricolores que en los últimos años anduvieron vestidos con otras camisetas, entre los que destacan excandidatos a diputados federales y locales.

******

Después de que ayer entrevistaran a nueve de los 18 aspirantes que sí cumplieron con los requisitos para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado continuarán este día con el proceso y tocará el turno de entrevistar a nueve aspirantes más. Se trata de Ada Miriam Aguilera Mercado; Flor Alejandra Corral Requejo; Karla Ivette Gutiérrez Isla; Silvia Holguín Cinco; Georgina Ávila Silva; Adrián Raymundo Torres del Toro; Luz Elena Mears Delgado; Liz Aguilera García y Edgar Eduardo Núñez Montes, quienes completan la lista de los 18 que suspiran por la titularidad de la CEDH y que deberá tener president@ a más tardar en el mes de febrero.