Marco Rubio anuncia arresto en EU de hermana de directiva de conglomerado empresarial cubano Gaesa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves el arresto en Florida de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado empresarial cubano Gaesa, en medio del endurecimiento de las medidas de Washington contra funcionarios y estructuras vinculadas al gobierno de la isla.

“Me complace anunciar que hoy fue arrestada y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, escribió Rubio en la red social X, donde aseguró que Lastres Morera residía en Florida y administraba bienes inmobiliarios mientras, según indicó, colaboraba con las autoridades cubanas.

Rubio afirmó además que Adys Lastres Morera es hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), conglomerado presuntamente controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba y sancionado recientemente por Washington.

“El conglomerado financiero cubano controlado por los militares desvía millones de dólares en ayuda al pueblo cubano”, sostuvo el funcionario estadunidense, quien agregó que “no habrá ningún lugar” en Estados Unidos para extranjeros que, a su juicio, “amenacen la seguridad nacional”.

Gaesa fue creado en 1995 durante el llamado “Periodo Especial”, tras la caída de la Unión Soviética, con el objetivo de administrar sectores estratégicos de la economía cubana vinculados al aparato militar. Actualmente mantiene presencia en áreas como turismo, comercio, logística e infraestructura.

El arresto ocurre horas después de que el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunciara una acusación contra Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, incidente en el que murieron tres ciudadanos estadunidenses y un residente legal en ese país.