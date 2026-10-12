Beneficia IMSS Chihuahua a pacientes con Jornada quirúrgica y de atención médica de Ortopedia

• Se realizaron operaciones de hombro, rodilla y traumatológicas.

• Estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario, encabezado por directivos de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS Chihuahua.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua llevó a cabo una Jornada Quirúrgica de Ortopedia en el Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 17, ubicado en el municipio de Anáhuac, que benefició a pacientes de la zona Cuauhtémoc.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor Ibis Morales Chaparro, informó que esta jornada forma parte de las acciones que realiza el IMSS, para el fortalecimiento de la atención y los servicios, en beneficio de la derechohabiencia de la entidad, a las cuales se les dará seguimiento de manera permanente.

Destacó que las intervenciones de este fin de semana estuvieron a cargo de un equipo multidisciplinario proveniente de unidades médicas locales, quienes beneficiaron a 17 pacientes del municipio de Cuauhtémoc.

Señaló que se llevaron a cabo 17 consultas de ortopedia de primera vez; 17 procedimientos quirúrgicos programados, 4 infiltraciones de articulación o ligamento; 1 reducción cerrada y 8 interconsultas.

El doctor Morales detalló que los procedimientos quirúrgicos que se atendieron en esta jornada fueron: cirugías de hombro, de rodilla y de padecimiento traumatológicos.

“Estas acciones forman parte de la instrucción girada por nuestro titular, el doctor Julio Mercado Castruita, en cumplimiento al compromiso que tenemos con la derechohabiencia chihuahuense, de fortalecer los servicios médicos, con un trato digno”, enfatizó.

Hizo hincapié que estas jornadas se están llevando a cabo en toda la entidad, en donde a los pacientes beneficiados se les dará el seguimiento médico correspondiente.

Con la implementación de estas acciones, el IMSS en Chihuahua refrenda su compromiso en otorgar servicios médicos que garanticen una atención digna y oportuna que beneficie a las y los derechohabientes.

