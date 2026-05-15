Marcha por la soberanía, dice Morena, “narcomarcha”, dice el PAN-Denuncias por “acarreos”-Maru con el magisterio-Registros tricolores

Entre que los morenistas le llaman la “Marcha por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional” y los panistas ya la bautizaron como la “narcomarcha”, lo cierto es que este sábado a las 16 horas, todo está listo para que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, encabece esta movilización que partirá desde la Glorieta de Pancho Villa hasta Palacio de Gobierno, para exigir que la gobernadora Maru Campos se someta a juicio político tras lo ocurrido a principios de la segunda quincena de abril, en aquel operativo en el municipio de Morelos que culminó con el desmantelamiento de un narcolaboratorio y la presunta injerencia de agentes extranjeros. Es así que los ojos del país estarán puestos en la capital del estado, pues mientras el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, pide respetar la “presunción de inocencia” en el caso del sinaloense Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de ser un “narcogobernador”, los morenos lanzarán este sábado toda su maquinaria en contra de la gobernadora chihuahuense.

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Como era de esperarse, las denuncias por acarreo ya comenzaron a salir a flote. Amagues contra servidores de la nación de reunir mínimo ocho personas, beneficiarios de programas sociales supuestamente amenazados para que acudan, uso de los padrones del Bienestar y toda una flotilla de camiones que estarán al servicio de los liderazgos morenistas para movilizar a todo el que se deje, y así atiborrar la mentada marcha con la que la dirigencia nacional de Morena pretende sacarse la espinita de aquel fiasco que no reunió ni el centenar de personas.

Debido a ello, quienes ya adelantaron que exigirán al Instituto Nacional Electoral una auditoría de esta marcha, son los priistas que encabeza Alex Domínguez, con la intención de que la autoridad electoral determine de dónde salieron los recursos para la movilización, una movilización que consideran meramente política y no ciudadana, además de que el panismo local se sumaría a esa exigencia, pero por lo pronto, los azules andan ocupados en documentar las presuntas amenazas para llevar a cabo el acarreo masivo hacia la Glorieta de Pancho Villa, movilización “voluntaria” que trae el sello de los equipos del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y la senadora con licencia Andrea Chávez, los cuales buscarán congraciarse con Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena que encabezará la marcha, seguramente flanqueada por ambos aspirantes a la gubernatura, y cerquita de ellos irán diputados locales, federales y a ver dónde se pone el senador Juan Carlos Loera, además de que lo interesante será ver si el neomorenista Javier Corral se apersona o tendrá poquita vergüenza para no acudir.

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Así que a unas horas de que el morenismo se movilice en su contra, hoy la gobernadora Maru Campos acompañará al magisterio en los festejos por el Día del Maestro. Y es que la jefa del Ejecutivo tiene agendado asistir a la Entrega de Reconocimientos que, como cada año, realizan las Secciones 8 y 42 del SNTE ahí en el Centro de Convenciones. Por lo que será a las 10 horas cuando se lleve a cabo el encuentro con los profesores que lidera Eduardo Zendejas, y pasando el mediodía corresponderá el turno a quienes encabeza Manuel Quiroz. La relación de la Gobernadora con el magisterio ha sido bastando tersa, nada que ver con lo que ocurrió en el pasado quinquenio, así que como ya es tradición, hoy Maru Campos ratificará esa buena relación con los maestros sindicalizados.

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Tal como le adelantamos desde hace semanas, este viernes a las 4:30 de la tarde, el Comité Directivo Municipal del PRI será la sede para el Registro de Defensores de Chihuahua, mismo que tendrá su continuidad el sábado durante la mañana. El evento será presidido por el dirigente estatal Alex Domínguez y el titular del CDM, Pedro Beristáin, los cuales recibirán a todos aquellos priistas que deseen apuntarse como “defensores”, lo que implica que sean tomados en cuenta como aspirantes a alguna candidatura, ya sea gubernatura, alcaldías, diputación federal o local, y aunque en la plataforma digital ya se han llevado a cabo aproximadamente 200 registros, lo que implica este llamado a los tricolores es el mensaje político de que el PRI se prepara para el próximo proceso.

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El que después de que a inicios de este mes asumiera como delegado de la Fiscalía General de la República en Baja California Sur, apareció en un evento público, es Arturo Velasco, extitular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas en Chihuahua, cargo que ocupó de marzo del 2023 a junio del 2025, mismo que semanas después fue ocupado por Arturo Zuany, quien renunció a mitad de semana luego de que la Fiscalía General del Estado le iniciara un proceso administrativo por el polémico operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, caso que también derivó en la renuncia del ya exfiscal General César Jáuregui. Es así que esa aparición pública de Velasco Ponce llamó la atención de los malosos, pues mientras Jáuregui y Zuany ya no están en la FGE, el exfiscal de Operaciones Estratégicas, ya enfundado en su traje de delegado de la FGR, participó en la quema de tres toneladas de estupefacientes en Baja California Sur.