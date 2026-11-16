Buen Fin: detiene DSPM a 3 personas por presunto robo en Fashion Mall

_Las detenciones ocurrieron en hechos distintos, tras reportes de Lefties, Pull&Bear y Bershka._

*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2026.* Como parte del operativo de prevención y vigilancia por el Buen Fin, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a tres personas por su presunta participación en robos a comercios de Fashion Mall, en la colonia Quintas del Sol.

En el primer caso, un guardia de seguridad solicitó apoyo a los policías que patrullaban las inmediaciones de la plaza. Al acudir a Lefties, personal de la tienda señaló que Diego Maximiliano C. F., de 21 años, presuntamente salió del local con una chamarra de 499 pesos sin pagar. Los agentes lo detuvieron por presunto robo a comercio sin violencia.

En un segundo hecho, personal de Pull&Bear reportó que Leticia S. C., de 22 años, presuntamente salió de la tienda con mercancía sin pagar. Los policías la localizaron afuera del establecimiento y la detuvieron por presunto robo.

En el tercer caso, durante un recorrido pedestre al interior de la plaza, el guardia de Bershka solicitó apoyo a los agentes y reportó que Johana Michelle P. G., de 27 años, presuntamente salió de la tienda con una blusa de 599 pesos sin pagar. Los policías la localizaron en el lugar y la detuvieron por presunto robo.

La DSPM mantiene recorridos preventivos en plazas comerciales durante el Buen Fin y contacto directo con comerciantes y personal de seguridad para atender sus reportes.

_El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia._