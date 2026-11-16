Descarta SSPE quema masiva de ranchos en Coyame y Aldama

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal descartó un ataque masivo a ranchos de los municipios de Coyame y Aldama, luego de que en redes sociales comenzaron a circular videos de los supuestos predios incendiados, así como de vehículos calcinados.

Diversos usuarios y páginas han difundido imágenes de inmuebles destruidos por el fuego, señalando que incluso se habrían reportado casos de desplazamiento forzado en ambos municipios.

Incluso uno de los videos que muestra el interior de un predio muestra la presencia de fuerzas de seguridad, luego de que el fuego consumió la mayor parte de la estructura.

Al respecto, la SSPE señaló que el pasado 09 de noviembre se brindó apoyo a un ganadero para mover su ganado de un rancho que le quemaron el mes anterior.

Apenas ayer sábado se llevó a cabo una sesión solemne en el poblado de Cuchillo Parado, municipio de Coyame, en conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana y del primer levantamiento que se registró en dicho lugar.

La zona estuvo fuertemente vigilada por fuerzas de seguridad por el evento que se llevó a cabo y que, cuyos festejos posteriores, se prolongaron hasta la tarde.