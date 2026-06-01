Maquinaria pesada cae de lado sobre plataforma y provoca caos vial en la Pacheco

Un aparatoso incidente vial se registró en la glorieta ubicada en el cruce de la avenida Fuentes Mares y Prolongación Pacheco, donde un tráiler de plataforma que transportaba maquinaria pesada sufrió un percance al desplazarse por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad trasladaba un trascavo que cayó de lado sobre la plataforma y quedó a punto de volcar, generando una situación de riesgo para otros conductores. El hecho obligó a extremar precauciones mientras se evaluaba la forma de asegurar la maquinaria.

El incidente provocó un importante congestionamiento vehicular sobre Prolongación Pacheco en sentido de norte a sur. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones a la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar la pesada unidad.