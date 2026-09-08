Manuel y Fernando Farías encabezaban compleja red de ‘huachicol’ fiscal: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) deslindó de corrupción a la Secretaría de Marina (Semar) por el presunto esquema de huachicol fiscal que operaban los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farias, conocidos como “los primos”, por ser sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

🔴 Mensaje de la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, con relación a avances respecto a una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado, en el combate al contrabando de combustible, popularmente conocido como huachicol fiscal, por vía marítima.… — FGR México (@FGRMexico) September 7, 2026

Sin embargo, en mensaje a medios, la fiscal Ernestina Godoy dijo que los hermanos eran responsables de gestionar nombramientos ilegales de personal en aduanas.

Según FGR, Manuel Roberto “N” intervino directamente en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de la Administración Nacional de Aduanas de México y la Semar. Los imputados colocaron a sus cómplices en aduanas marítimas estratégicas para asegurar la entrada ilegal de hidrocarburos procedentes de Texas, dijo Godoy.

La fiscal general precisó que la responsabilidad de los implicados fue individual y descartó que la traición de algunos marinos corrompiera a toda la institución naval.

Sostuvo que el actual secretario de la Semar, el almirante Raymundo Morales Ángeles, colaboró activamente en el seguimiento de las investigaciones de la fiscalía.

Informó que fue cateada una bodega de Manuel Roberto “N” en la Ciudad de México, donde se confiscó documentación clasificada como de seguridad nacional. Las autoridades descubrieron en el inmueble armas sin registrar, objetos de lujo y listas detalladas de mandos de la institución militar.

Según la explicación del caso, los delincuentes transportaron el diésel en buques desde Texas y declararon de forma falsa el cargamento como aditivo para cambiar su tratamiento fiscal. Los empleados aduanales cómplices cobraron sobornos por cada embarque, simularon las inspecciones y desactivaron las cámaras de seguridad.

Las tres empresas legítimas de la red distribuyeron el combustible en tierra firme. Una red de empresas fachada realizó triangulaciones financieras para otorgar apariencia legal a las ganancias ilícitas.

La fiscal federal reiteró su compromiso de erradicar la impunidad en el servicio público de México: “quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia”.