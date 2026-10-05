Mantiene CEPC vigilancia por lluvias y fuertes vientos durante inicio de semana

– _Se prevén lluvias de hasta 50 milímetros para el miércoles en las zonas suroeste, centro y sur del estado_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante los próximos días continuarán las condiciones para la presencia de lluvias en distintas regiones del estado, principalmente en las zonas serrana, centro y sur.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para este lunes 5 de octubre se espera ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a poco caluroso por la tarde, mientras que en la zona serrana continuará el ambiente frío.

Los vientos serán de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas superiores a 45 km/h en sectores de las zonas noroeste y suroeste, principalmente en Janos, y mayores a 35 km/h en otras regiones del estado.

Se prevén lluvias de 2.1 a 5 milímetros (mm) en municipios de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, así como precipitaciones de 0.1 a 2 mm en sectores del norte, noroeste, oeste y suroeste.

Para el martes 6 de octubre se mantendrán condiciones de fresco a templado por la mañana y cálido a poco caluroso por la tarde, con ambiente frío a fresco en la zona serrana.

Se esperan lluvias de 5.1 a 25 mm en sectores de las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro; de 2.1 a 5 mm en municipios de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, y de 0.1 a 2 mm en otros sectores del estado.

Para el miércoles 7 de octubre se intensificarán las lluvias, con acumulados de 25.1 a 50 mm en sectores de las zonas suroeste, centro y sur, principalmente en los municipios de Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Belisario Domínguez y Satevó.

También se prevén precipitaciones de 5.1 a 25 mm en municipios de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, además de lluvias de 0.1 a 2 mm en sectores del norte, noroeste, sur, sureste y este.

Los vientos serán de 10 a 20 km/h, con rachas superiores a 35 km/h en sectores de las zonas noroeste, suroeste, sur, sureste y noreste, principalmente en Buenaventura, Guachochi, Balleza, El Tule, San Francisco de Conchos, Jiménez, Ojinaga y Manuel Benavides.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar cruzar calles, arroyos o caminos con acumulación de agua y extremar precauciones al conducir bajo condiciones de lluvia o viento.

Ante cualquier emergencia, se recomienda comunicarse al 9-1-1 y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.