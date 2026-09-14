Mantiene alcalde en suspenso posible licencia rumbo al proceso electoral

El alcalde Marco Bonilla afirmó que actualmente no existe ninguna solicitud de licencia para separarse de su cargo, aunque tampoco descartó que esta posibilidad pueda analizarse más adelante conforme avance el proceso electoral.

Bonilla explicó que, mientras continúe al frente del Gobierno Municipal, será él quien mantenga la responsabilidad del cargo, por lo que cualquier decisión relacionada con una eventual separación deberá tomarse de acuerdo con los tiempos y necesidades del proceso.

El edil recordó que el proceso electoral iniciará formalmente el próximo 1 de octubre, pero precisó que las actividades partidistas y electorales cobrarán mayor fuerza hacia finales de diciembre. Por ello, consideró que será hasta entonces cuando algunos integrantes de su equipo podrían comenzar a involucrarse de manera más activa.

“Por el momento no está considerado”, sostuvo Bonilla al referirse a posibles movimientos derivados del proceso electoral, aunque dejó abierta la posibilidad de que posteriormente se realicen ajustes.

Finalmente, ante la posibilidad de solicitar una licencia en el futuro, el presidente municipal señaló que no está descartada y que actualmente se encuentran trabajando y construyendo, por lo que las decisiones se tomarán conforme evolucionen los tiempos electorales.