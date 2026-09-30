Mantenimiento Urbano atendió más de 40 reportes por árboles y arrastres tras lluvias

El director de Mantenimiento Urbano del Municipio, Christian Medellín, informó que desde el lunes se mantiene un operativo permanente para atender las afectaciones generadas por las lluvias, fuertes vientos y arrastres registrados en distintos puntos de la ciudad, con prioridad en situaciones que representan un riesgo para la población.

Explicó que, por instrucciones del alcalde Marco Bonilla, personal de la dependencia comenzó desde las primeras horas del lunes con trabajos de atención y continuó durante la tarde, noche y el día siguiente. Tan solo durante las primeras horas de ayer se atendieron más de 40 reportes relacionados principalmente con árboles y ramas derribadas que obstruían vialidades, afectaban escuelas o incluso habían caído sobre viviendas.

Medellín señaló que las principales atenciones se concentraron en sectores como San Felipe, la zona Centro y los alrededores de la Presidencia Municipal. Destacó que en el complejo de La Paloma se retiraron más de 30 árboles que resultaron afectados, ya fuera por derribamiento, daños en su estructura o ramas de gran tamaño, trabajos que se realizaron para liberar vialidades y reducir riesgos para habitantes y usuarios de espacios públicos.

Además del retiro de árboles y ramas, Mantenimiento Urbano desplegó cuadrillas para limpiar las vialidades del exceso de tierra, escombro y material de arrastre acumulado por las lluvias, con el objetivo de evitar accidentes y derrapes de vehículos.

Entre las principales avenidas atendidas se encuentran el Periférico de la Juventud, Francisco Villa, Tecnológico, Vallarta, Colegio Militar, Homero y Los Nogales, donde se concentró una importante cantidad de material arrastrado por el agua. El funcionario indicó que las labores continuarán de manera prioritaria en las zonas donde existan mayores riesgos u obstrucciones para la movilidad de los ciudadanos.