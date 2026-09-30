Advierte Manque riesgo de censura; Morena amenaza con multas a proveedores de internet

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, advirtió que la reforma de Morena a la Ley Federal del Derecho de Autor puede abrir la puerta a la censura preventiva al responsabilizar a las compañías proveedoras de internet por los contenidos publicados por sus usuarios.

“Esta iniciativa atenta contra la libertad de expresión, utilizando como terceros a los proveedores de internet bajo la amenaza de multas millonarias”, afirmó la legisladora.

La propuesta contempla sanciones de hasta 40 mil UMA, más de 4.6 millones de pesos, para proveedores que incumplan determinadas obligaciones, lo que Manque Granados advirtió podría incentivarlos a retirar contenidos antes de enfrentar una sanción.

“Notificar a un usuario no es garantizar el debido proceso. Avisarle que perderá el servicio no equivale a darle la oportunidad real de presentar pruebas y obtener una revisión imparcial”, señaló.

Por ello, la diputada presentó una reserva en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para eliminar una disposición del artículo 114 Octies que, sostuvo, mantiene dudas sobre cómo se determina una reincidencia y cómo puede defenderse el usuario. La propuesta fue rechazada por Morena y sus aliados.

“La censura no llega de golpe, lo hemos venido advirtiendo con este gobierno que se inspira en regímenes que creen en la vigilancia como método para el control social”, concluyó Manque Granados.