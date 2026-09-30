Fallas de CFE dejaron sin energía a sectores de Chihuahua; alumbrado público reportó afectaciones mínimas

El director de Mantenimiento Urbano del Municipio, Christian Medellín, informó que las recientes lluvias no provocaron fallas importantes en los circuitos del alumbrado público de la ciudad, aunque sí se registraron afectaciones derivadas de interrupciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Medellín explicó que, debido al exceso de agua, únicamente se presentaron algunos casos de sulfatación en componentes, situaciones que calificó como reparaciones sencillas y que no representaron daños mayores para la infraestructura municipal.

Sin embargo, señaló que la principal problemática se concentró en las fallas de suministro de energía eléctrica de CFE, las cuales afectaron el funcionamiento del alumbrado público en diversos sectores de la ciudad.

Entre las zonas que registraron afectaciones mencionó San Felipe, Vallarta, Granjas, Juan Escutia y Pino, además de sectores del Periférico de la Juventud, Quintas del Sol y Lomas del Santuario.

El funcionario destacó que, en estos casos, no se trató de fallas propiamente del alumbrado público municipal, sino de interrupciones en el suministro de energía eléctrica, por lo que el servicio de las luminarias se vio afectado mientras permanecieron los cortes de CFE.