Ex mánager de Meghan Markle lanza dura indirecta sobre el futuro profesional de la duquesa de Sussex

Ari Emanuel confirmó que su relación profesional con Meghan Markle terminó y dejó en claro lo que significa para él el futuro de la carrera de la duquesa de Sussex.

Ari Emanuel, uno de los representantes más poderosos de Hollywood y ex agente de Meghan Markle, confirmó que su relación profesional con la duquesa de Sussex terminó y con una frase contundente dejó en claro lo que ahora representa para él el rumbo de la carrera de la esposa del príncipe Harry.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Frealeza%2F2026%2F09%2F30%2Fex-manager-de-meghan-markle-lanza-dura-indirecta-sobre-el-futuro-profesional-de-la-duquesa-de-sussex&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf&loadStrategy=eager

En una reciente entrevista con The Times, Emanuel aseguró: “Aquí está lo bueno: ya no tengo que pensar en eso”, cuando el medio lo cuestionó sobre lo que avizora sobre el porvenir profesional de su ex clienta.

El año pasado, el mismo diario británico reportó que Emanuel y Meghan terminaron su relación profesional. Sin embargo, WME (donde trabaja Emanuel) confirmó a People que la agencia continúa representando a Meghan y a Archewell, por lo que su “truene” con Ari no significa que la duquesa haya quedado sin representación de la compañía.

El agente y ejecutivo Ari Emanuel, director de WME y TKO (Emma McIntyre/Getty Images)

Ari Emanuel y Meghan Markle terminaron su relación profesional

Meghan Markle firmó con WME en abril de 2023, poco más de tres años después de que ella y el príncipe Harry abandonaran sus funciones como miembros activos de la Familia Real británica y se establecieran en Estados Unidos.

En aquel momento, la agencia anunció que trabajaría con Meghan en áreas como producción cinematográfica y televisiva, asociaciones comerciales y desarrollo de negocios. Su equipo incluía a Ari Emanuel, Brad Slater y Jill Smoller.

La relación directa con Emanuel, sin embargo, fue más breve de lo imaginado. Variety dio a conocer en marzo de 2026 que Emanuel y Slater dejaron de formar parte de la cuenta de Meghan pocos meses después de que la duquesa se incorporara a WME, aunque la agencia mantuvo su representación.

Meghan Markle, duquesa de Sussex (Pool/Getty Images)

Sin embargo, la versión que ahora da a conocer The Times señala que el final de la relación se dio en 2025. Ninguna de las dos partes explicó públicamente las circunstancias de la separación.

Por eso, la frase del ejecutivo debe leerse como una referencia a su vínculo profesional personal con Meghan y no como el anuncio de que WME dejó de representarla.

Meghan Markle: de actriz de ‘Suits’ a empresaria y productora

El perfil profesional de Meghan cambió de manera considerable después de su matrimonio con el príncipe Harry en 2018.

Antes de convertirse en duquesa de Sussex, su principal actividad profesional era la actuación. Su papel más conocido fue el de Rachel Zane en la serie Suits, producción que protagonizó durante siete temporadas entre 2011 y 2018.

Después de su boda con Harry, Meghan dejó la actuación y asumió funciones como integrante de la Familia Real británica.

Su salida de la vida institucional llegó en 2020, con el infame Megxit, cuando los duques de Sussex abandonaron sus funciones como miembros activos de la realeza.

El siguiente capítulo profesional tuvo un rumbo diferente. Meghan y Harry crearon Archewell Productions y firmaron un acuerdo con Netflix para desarrollar documentales, series y otros contenidos.

Uno de los primeros grandes proyectos fue Harry & Meghan, la docuserie estrenada en Netflix en diciembre de 2022. La producción presentó la historia de la pareja desde su propia perspectiva y abordó su relación, su salida de la Familia Real y su nueva vida en Estados Unidos.

El agente y ejecutivo Ari Emanuel, director de WME y TKO (Amy Sussman/Getty Images)

A partir de entonces, Meghan comenzó a combinar producción audiovisual, contenidos digitales y proyectos comerciales.

Netflix ha sido pieza clave en la nueva carrera de Meghan Markle

La relación con Netflix también permitió que Meghan dejara de depender exclusivamente de la actuación como vía de exposición pública.

Meghan Markle, duquesa de Sussex (Cameron Spencer/Getty Images)

En 2025 estrenó With Love, Meghan, una serie centrada en cocina, jardinería, entretenimiento y estilo de vida. La producción tuvo una segunda temporada y un especial navideño.

Netflix confirmó además en agosto de 2025 que Archewell Productions extendió su asociación creativa con la plataforma mediante un acuerdo de varios años con derecho preferente para sus proyectos de cine y televisión.

La compañía también vinculó a Meghan con As Ever, su marca de estilo de vida, que desarrolló inicialmente en colaboración con Netflix.

Ese movimiento muestra la transformación de su perfil: de interpretar personajes frente a una cámara pasó a participar en el desarrollo de contenidos, construir una marca comercial y utilizar su propia imagen como parte del producto.

Meghan Markle considera regresar a la actuación

El regreso a la actuación, sin embargo, no está descartado por parte de Meghan Markle.

En agosto de 2026, se dio a conocer que la duquesa de Sussex estaba en conversaciones para incorporarse a la tercera temporada de The Gentlemen, la serie de Netflix creada por Guy Ritchie. En ese momento, las negociaciones se encontraban en una etapa inicial y no existía un contrato firmado.

Netflix confirmó que habría una tercera temporada, pero todavía no se habían cerrado los nuevos repartos, por lo que la participación de Meghan permanecía sin confirmar.

Su eventual incorporación representaría un cambio respecto de la estrategia profesional que acompañó su regreso a Hollywood en 2023.

Meghan Markle y Wendell Pierce en la serie ‘Suits’ (NBCUniversal)

Cuando firmó con WME, la prioridad estaba puesta en producción, negocios y asociaciones de marca, no en conseguir nuevos papeles como actriz.

Por otra parte, Meghan también está vinculada a Close Personal Friends, película de Amazon MGM protagonizada por Lily Collins y Brie Larson, en la que realizará una aparición como ella misma.

¿Quién es Ari Emanuel, ex mánager de Meghan Markle?

Ari Emanuel es uno de los agentes y ejecutivos más conocidos de Hollywood. Tiene 65 años y actualmente es presidente ejecutivo de WME Group, además de dirigir TKO Group Holdings, compañía que controla propiedades deportivas y de entretenimiento como UFC y WWE.

El agente y ejecutivo Ari Emanuel, director de WME y TKO (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

Su trayectoria comenzó en el negocio de representación de talentos. En 1995 cofundó Endeavor, una agencia que creció hasta convertirse en una de las principales firmas de Hollywood.

En 2009, Endeavor se fusionó con William Morris Agency para crear William Morris Endeavor, posteriormente conocida como WME.

Emanuel y Patrick Whitesell fueron figuras centrales en la expansión de la compañía y en su transformación de agencia de talentos a un conglomerado de entretenimiento.

Emanuel también se convirtió en una figura reconocible fuera de Hollywood por su influencia en la industria y por la relación entre su personalidad profesional y el personaje de Ari Gold, interpretado por Jeremy Piven en la serie de HBO Entourage. Aunque el personaje es ficticio, Emanuel fue una de las principales inspiraciones para su creación.

El agente y ejecutivo Ari Emanuel, director de WME y TKO (Amy Sussman/Getty Images)

A lo largo de su carrera representó a algunas de las figuras más importantes de Hollywood y del entretenimiento. Entre los nombres asociados con su trayectoria aparecen Oprah Winfrey, Dwayne Johnson, Martin Scorsese y la propia Meghan Markle.

En los últimos años, su actividad dejó de concentrarse exclusivamente en la representación de actores y celebridades. Como responsable de TKO, también participa en el negocio global de los deportes y el entretenimiento.

En su nuevo libro de memorias, Roll the Calls, Ari recuerda episodios de su carrera como agente y ejecutivo y coincide con una etapa en la que tiene una posición mucho más amplia dentro del negocio internacional del entretenimiento.