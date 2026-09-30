Se instala la Unidad Interna Delegacional de Protección Civil del IMSS Chihuahua en sesión permanente, ante alertas climatológicas

• Se activaron protocolos de prevención en todas las unidades médicas y administrativas del Instituto en el estado.

• El objetivo es estar preparados para atender de manera inmediata cualquier contingencia derivada de las condiciones climatológicas, para salvaguardar la integridad física y la salud de los derechohabientes y trabajadores, así como las instalaciones del IMSS en la entidad.

La Unidad Interna de Delegacional de Protección Civil de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua se instaló en sesión permanente, para atender de manera oportuna cualquier situación emergente derivada de las condiciones climatológicas en la entidad.

Lo anterior estuvo encabezado por el titular del IMSS, doctor Julio Mercado Castruita, quien giró instrucciones de implementar diversas acciones para dar continuidad en las operaciones y servicios en las unidades médicas y administrativas del Instituto en el estado ante la presencia de sistemas meteorológicos adversos.

Instruyó, además, la conformación de un equipo institucional que estará operando de manera permanente y coordinada con las brigadas internas de cada unidad, en base a los protocolos de emergencia que emitan las autoridades estatales y municipales.

Asimismo, el doctor Mercado Castruita solicitó monitorear de manera continua las instrucciones que emitan la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional.

Resaltó que el objetivo es estar preparados ante la emergencia, cuidar la salud, la vida de los derechohabientes y trabajadores, así como las instalaciones e inmuebles de la entidad.

Enfatizó que se debe tomar en cuenta las estadísticas y experiencias de contingencias registradas en años pasados en el estado, para prever que no se repitan.

Cabe destacar que el IMSS Chihuahua, a través de la Oficina de Protección Civil, cuenta con un equipo capacitado para la atención de emergencias y desastres, así como para la gestión integral de riesgos.

Actualmente son más de 600 brigadistas capacitados en todo el estado, que estarán atentos y dispuestos a la atención inmediata de una contingencia en esta temporada de lluvias.

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