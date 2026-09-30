Familias de Chihuahua son las más beneficiadas con ampliación de BAFAR: René Chavira

–La empresa chihuahuense invirtió 650 millones de pesos para ampliar su Centro de Distribución

El representante del alcalde Marco Bonilla, René Chavira Venzor, participó en el corte de listón de la ampliación del Centro de Distribución de Grupo BAFAR, donde destacó que la inversión de 650 millones de pesos, refleja la confianza de la iniciativa privada en Chihuahua y genera nuevas oportunidades para las familias, trabajadores y proveedores de la entidad.

Señaló que detrás del crecimiento de BAFAR se encuentra el esfuerzo de una familia y de miles de colaboradores que han llevado el nombre de Chihuahua a diferentes regiones de México y del mundo, por lo que la ampliación de su Centro de Distribución representa también un reconocimiento al talento y al trabajo de quienes hacen posible su operación.

Por su parte, Eugenio Baeza, presidente y director general de Grupo BAFAR, destacó que la ampliación del Centro de Distribución representa una inversión de 650 millones de pesos de capital que permanece en Chihuahua y que permitirá a la empresa triplicar su capacidad operativa.

Baeza resaltó que para Grupo BAFAR apostar por Chihuahua significa reinvertir en la entidad, desarrollar talento y construir desde esta tierra la capacidad necesaria para continuar creciendo durante las próximas décadas.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, remarcó que la ampliación del Centro de Distribución no representa únicamente un crecimiento en infraestructura, sino un fortalecimiento de la capacidad operativa y logística de la empresa, además de nuevas oportunidades para trabajadores, proveedores y empresas de servicios que integran su cadena de valor.