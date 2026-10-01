Jorge Jesus rompe el silencio sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal

Jorge Jesus admite errores en el manejo de Cristiano Ronaldo tras dejarlo en la banca ante Noruega; la tensión derivó en la salida de CR7 de la concentración de Portugal.

La relación entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, atraviesa uno de sus momentos más tensos después de que el técnico reconociera errores en el manejo de la situación del delantero durante la última fecha de la Nations League.

La decisión de dejar a CR7 en el banquillo durante todo el partido frente a Noruega provocó malestar en el capitán luso y terminó derivando en su salida de la concentración.

Ahora, las declaraciones de Jorge Jesús buscan explicar el origen de una controversia que sacude a la Selección de Portugal.

CRISTIANO RONALDO ENCABEZABA A PORTUGAL EN LA UEFA NATIONS LEAGUE (JULIO CORTEZ / AP PHOTO/JULIO CORTEZ)

Esto dijo Jorge Jesus sobre la salida de Cristiano Ronald de la selección de Portugal

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus provocó reuniones de emergencia con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), y el entrenador rompió el silencio en rueda de prensa.

Tras aceptar su error en el trato a la leyenda Cristiano Ronaldo, el entrenador Jorge Jesús afirmó que la decisión de no alinearlo era para manejar las cargas de trabajo de un futbolista de 41 años y evitar lesiones.

“Ningún jugador se alegra de calentar durante 20 o 30 minutos y no entrar. Menos aún Cris… lo mismo le pasaría a Pelé o a Maradona”JORGE JESÚS, ENTRENADOR DE PORTUGAL

Pese a ello, Jorge Jesus advirtió que las decisiones deportivas corren exclusivamente por su cuenta y ninguna figura tendrá influencia por encima de sus determinaciones.

“Parece que se trata de un caso entre él y yo, pero no hay ningún caso en absoluto. En un club, el presidente toma las decisiones. Pero con la selección nacional, yo tomo las decisiones sobre todo con los jugadores””JORGE JESÚS, ENTRENADOR DE PORTUGAL

Cristiano Ronaldo promete dar su verdad tras dejar a la Selección de Portugal

En respuesta a la postura de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo dejó la concentración en Copenhague. mediante sus redes oficiales confirmó su marcha y prometió contar la verdad más adelante.

Portugal visita este viernes a Dinamarca en partido de la Nations League, torneo en el que suma seis puntos como líder del Grupo D.