Grupo Bafar fortalece infraestructura logística en Chihuahua con inversión de 646 mdp

Chihuahua, Chih.- Grupo Bafar inauguró la expansión y remodelación de su Centro de Distribución (CEDIS) Chihuahua, proyecto que representó una inversión de 646 millones 666 mil 152 pesos y permitió la generación de 153 nuevos empleos.

La obra contempla la ampliación y modernización de distintas áreas destinadas al almacenamiento, carga y descarga de productos, con lo que el centro incrementará de manera importante su capacidad operativa.

Uno de los principales cambios se registra en el área de producto congelado, que incorporó 16 mil 128 nuevas posiciones de almacenamiento, adicionales a las 7 mil 968 que ya tenía.

Con ello, el CEDIS alcanza un total de 24 mil 96 posiciones para producto congelado, lo que representa tres veces la capacidad que tenía antes de la expansión.

Al sumar las 3 mil 842 posiciones de producto fresco, el centro de distribución alcanza una capacidad total de 27 mil 938 posiciones de almacenamiento, equivalente a 2.4 veces su capacidad anterior.

La expansión también incluyó la ampliación de la zona de andenes, que pasó de ocho a 13 posiciones, de las cuales 10 son para carga y tres para recibo.

Esta modificación permitirá aumentar la capacidad diaria de operación de 36 a 69 unidades de carga y de 24 a 45 unidades de descarga.

En cuanto al volumen de mercancía, el CEDIS podrá movilizar diariamente hasta 1,932 tarimas y mil 642 toneladas de producto en carga, mientras que en el área de recibo tendrá capacidad para manejar hasta mil 260 tarimas y mil 200 toneladas diarias.

Como parte de la remodelación también se incorporó una nueva área para producto congelado de 2 mil 975 metros cuadrados, distribuida en 14 niveles de almacenamiento.

Asimismo, se habilitó un área de abarrotes de mil 330 metros cuadrados, con cinco niveles y mil 416 posiciones.

Con esta inversión, Grupo Bafar amplía la capacidad de almacenamiento y operación de su CEDIS Chihuahua y fortalece la infraestructura logística de sus instalaciones en el estado.