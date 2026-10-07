Manifestaciones estudiantiles en Francia dejan 76 heridos y 440 detenidos

París. Decenas de personas han resultado heridas hasta el ⁠momento en una oleada de manifestaciones estudiantiles, declaró este ⁠miércoles el ministro ⁠de Educación francés, Édouard Geffray, mientras los estudiantes seguían protestando contra el mal estado de los centros educativos, la falta de recursos y el estrés que les provocan los exámenes.

Las imágenes de televisión mostraban filas de agentes de policía en Lyon y a estudiantes frente a sus centros educativos en Lille y en Saint-Denis, al norte de París. En Lille y Lyon se incendiaron contenedores de basura y otros materiales y, en Lille, algunas personas ⁠lanzaron proyectiles.

“Desde el ​inicio de estas manifestaciones, hemos registrado 76 ⁠heridos, tanto entre los estudiantes como entre el personal”, declaró Geffray a la emisora de radio RTL.

Las manifestaciones y los bloqueos, que comenzaron la semana pasada y coincidieron ‌el martes ‌con una huelga más amplia del sector público, se han convertido en un punto álgido político en un momento delicado para Francia. El jueves, el gobierno ​dará a conocer el presupuesto del país para 2027, que se ​espera que incluya recortes de ​gasto destinados a aliviar la presión sobre las finanzas ‌públicas.

Afp

Políticos del partido de izquierda Francia Insumisa se han sumado a las manifestaciones, y representantes y políticos ajenos a su bando han denunciado al partido por una retórica que, según ellos, aviva la ira de los estudiantes. Bally Bagayoko, un alcalde de Francia Insumisa en el centro de la polémica, ha afirmado que sus palabras se han sacado de contexto.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, dijo a la cadena BFM que unas 440 personas fueron detenidas durante las protestas del martes, la mayoría de ellas menores ‌de edad. Núñez señaló que también se produjeron siete incidentes en los que se ⁠lanzó ácido clorhídrico contra las fuerzas del orden.

Según la OCDE, el gasto francés en educación primaria y secundaria se situaba en la media de ⁠los países miembros y aumentó entre 2015 y 2022, aunque su porcentaje del presupuesto ha disminuido ligeramente.

Los estudiantes que protestan afirman que las aulas están masificadas y que no hay suficientes profesores. El gobierno ha calificado las protestas de ​irresponsables, pero ha reconocido que las dificultades en ​los ​institutos deben reconocerse y abordarse.