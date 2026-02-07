Mando estatal asume Tequila tras irregularidades policiales

El Gobierno de Jalisco asumió de manera provisional las acciones de supervisión y vigilancia en el municipio de Tequila, luego de una revisión operativa, administrativa y de control de confianza aplicada a la corporación policial municipal, informó la Secretaría de Seguridad del estado.

De acuerdo con un comunicado, la vigilancia en el Pueblo Mágico quedó a cargo de la Policía del Estado, a través de un mando estatal designado de forma temporal, quien se encuentra realizando ajustes operativos en coordinación con los comandantes de la Policía Municipal, como parte del esquema de intervención.

Para estas labores, alrededor de 50 elementos de las Policías Regional, Turística y Estatal de Caminos fueron desplegados en el municipio, apoyados con 11 patrullas.

Además, se establecieron recorridos en convoy con la participación conjunta de la Policía Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

información de Aristegui Noticias