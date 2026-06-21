Mandan pilotos grito de gol desde aeronaves militares

La Fuerza Aérea Mexicana también encontró una forma de participar en la fiesta del Mundial.

A través de imágenes difundidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), pilotos militares aparecieron a bordo de aeronaves sosteniendo cartulinas con la leyenda “GOOOOL!”, en una de las postales más relajadas que han dejado las Fuerzas Armadas desde el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Las fotografías contrastan con las escenas que han predominado durante las últimas semanas, marcadas por retenes, filtros de seguridad, sobrevuelos de vigilancia, equipos antidrones y despliegues de tropas en los alrededores de los estadios.Esta vez, los tripulantes aprovecharon las cabinas de las aeronaves para enviar un guiño a la afición y sumarse al ambiente futbolero que acompaña al torneo.

La difusión de las imágenes ocurre mientras Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina mantienen operaciones permanentes dentro del Plan Kukulcán, el dispositivo federal diseñado para resguardar las actividades mundialistas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Información tomada de Agencia Reforma