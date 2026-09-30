Malasia repatria a mil 500 migrantes de Myanmar pese a alerta por riesgos de la ONU

Lumut. Malasia comenzó a repatriar este martes a unos mil 500 ciudadanos de Myanmar, un plan que, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, puede poner en peligro a los migrantes al devolverlos a un país devastado por la guerra.

Este grupo es el primero de 5 mil ciudadanos de Myanmar que, de acuerdo con Kuala Lumpur, aceptaron la repatriación “voluntaria” desde centros de detención, en medio de un enorme aumento del sentimiento anti migrante en Malasia.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos afirman que las condiciones extremas en los centros de detención podrían haber forzado sus decisiones, y que podrían enfrentar un regreso peligroso a Myanmar, donde el conflicto interno se ha intensificado desde el golpe de Estado de 2021.

Desde Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que no deberían ser deportados a Myanmar por la situación en el terreno. “No es el momento para devolver a nadie por la fuerza a un país asolado por violaciones atroces a los derechos humanos y abusos, donde muchos enfrentan el riesgo de sufrir nuevamente la violencia a su regreso”, declaró en un comunicado.

Ni Malasia ni Myanmarhan aclarado oficialmente el número de miembros de la minoría musulmana rohinyá que serán devueltos en el primer grupo, y existe la preocupación de que puedan ser devueltos a un país donde enfrentan una persecución que los activistas denuncian como un genocidio.