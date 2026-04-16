Magistrada actuó apegada a Derecho, ella no se iba a arriesgar al escarnio público, dice abogado defensor de Fernando Ramírez

El abogado defensor de Fernando Ramírez, quien en octubre del año pasado fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio en contra de tres personas y que en días pasados fue absuelto por la magistrada Elizabeth Macías, aseguró que ella actuó apegada a Derecho y que no arriesgaría su respetada carrera al escarnio público, a pesar del descontento de la otra parte tras su resolución.

Según Valdez, la magistrada observó en su resolución que al imputado “se le violó el derecho humano a una impartición de justicia imparcial por las presiones, en su momento, al juez. Ella tuvo la posibilidad de subsanar lo que afectó el debido proceso y fue lo que hizo”.

“Existió una violación a los derechos fundamentales del procesado. No hay una sola prueba de que exista tráfico de influencias. El juez más bien acusó que lo presionaron, porque él es un juez de control, así que la magistrada actuó muy apegada a Derecho”, narró el abogado defensor.

Asimismo, Luis Valdez recalcó que “una magistrada no va a poner en riesgo una carrera tan prominente. A poco iba a tratar de tapar el sol con un dedo, a poco se iba a arriesgar al escarnio público. Esto no ocurre, pero en materia de política se aprovecha por diversos actores para hacer estas acusaciones. La semántica que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía queda destruida porque existe un video. Necesitamos jueces y magistrados valientes, en este caso, la magistrada actuó así, de manera valiente”.