Lula visitará México, confirma el canciller Velasco

Tras la victoria del brasileño, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada para felicitar a Lula.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que vendrá a México, adelantó el canciller Roberto Velasco Álvarez.

El lunes, luego del histórico triunfo del mandatario en la segunda vuelta electoral, Sheinbaum Pardo informó que tuvo una conversación telefónica con su homólogo. En ella acordaron reunirse pronto.

Además de informar que la visita no quedará en una intención, “el presidente Lula le confirmó a la presidenta Sheinbaum que vendrá a México”, Velasco Álvarez reiteró que el gobierno federal se alegra del triunfo del líder brasileño.

Además se están impulsado varios proyectos de manera conjunta, “tanto en el plano multilateral como en el comercial, con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestra asociación en América Latina”.

“Estamos impulsando varios proyectos de manera conjunta; el más relevante es una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras. Por supuesto, nuestras leyes y nuestra Constitución establecen ciertos límites, pero estamos trabajando con ellos en este marco”, explicó el canciller.