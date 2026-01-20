Los Peltz y su desprecio por los Beckham: el origen del distanciamiento familiar

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz de los Beckham parece resultado de una “superioridad” que los Peltz tienen sobre sus consuegros.

Hoy por hoy, ningún reality show —ni siquiera los de las Kardashian— se compara con el drama entre los Beckham y los Peltz, y el aparente desprecio que estos últimos sienten por sus consuegros.

El matrimonio entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz parecía la unión perfecta entre el glamour británico y el poder financiero estadounidense, pero terminó siendo la cereza de un pastel… con sabor a tragedia griega.

Lo que comenzó como una historia de amor de portada de revista ha escalado a una disputa silenciosa —y cada vez más pública— entre dos familias poderosas, ricas y notoriamente orgullosas. Pero ¿es justificada la supuesta actitud de superioridad que sienten los Peltz frente a los Beckham?

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han hecho su vida lejos de los Beckham (Instagram)

El origen del distanciamiento de Brooklyn y Nicola de David y Victoria Beckham

Desde hace meses se hablaba de un distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, particularmente con sus papás, David y Victoria Beckham. Aunque hoy es oficial (Brooklyn confirmó que se alejó de su familia por acciones tóxicas ), las señales estaban en las redes sociales, en los gestos, en las ausencias y, sobre todo, en el tono de ciertos mensajes y, si se observa con atención, detrás de este desencuentro hay algo más profundo que egos heridos: hay un choque de clases.

A pesar de que Sir David Beckham y Lady Victoria Beckham son dos de las figuras públicas más respetadas del Reino Unido —con más de tres décadas construyendo una reputación global desde el deporte, la música y la moda—, parece que eso no basta para llenar las expectativas de los Peltz, una de las familias más acaudaladas de Estados Unidos.

Los Beckham con Brooklyn y Nicola antes del distanciamiento (Getty Images)

Si bien no existen versiones que aseguren que los suegros de Brooklyn Beckham no aceptan a sus consuegros, lo cierto es que el aspirante a chef y emprendedor ha sido visto conviviendo con mayor frecuencia con los papás, hermanos e incluso la abuela de su esposa que con su propia familia.

Y los medios han sumado en estos años a acrecentar el rumor: los Peltz consideran a los Beckham una familia muy por debajo de la suya, en términos económicos y sociales.

La fama y la fortuna de los Beckham: resultado del mérito propio

La fama y la cuantiosa fortuna de los Beckham provienen, principalmente, del “esfuerzo individual”. David Beckham fue capitán de la Selección inglesa de futbol y estrella en clubes como el Manchester United y el Real Madrid.

Por su parte, Victoria Beckham (antes Adams) alcanzó la fama global como parte de las Spice Girls, aquel fenómeno musical que marcó los años noventa con su estilo, su mensaje de empoderamiento femenino y su inolvidable girl power.

Sir David Beckham y Lady Victoria Beckham (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Luego reinventó su carrera y se posicionó como una de las diseñadoras de moda más influyentes del planeta, con un lugar asegurado en el puñado de creadores más cercanos a la ex editora en jefe de Vogue, Anna Wintour.

El matrimonio Beckham, que se celebró en julio de 1999, ha sido un ejemplo que pocas “power couples” en la industria del entretenimiento han logrado igualar y, aunque no ha estado libre de polémicas y crisis (tanto por presuntas infidelidades por parte del ex futbolista como por crisis en los negocios de Victoria), han permanecido juntos por casi 30 años.

Sir David Beckham y Lady Victoria Beckham

En 2025, David Beckham fue nombrado Sir por el Imperio Británico, un reconocimiento que no solo honra su trayectoria deportiva, sino también sus aportes humanitarios, en causas que van desde la infancia hasta el deporte, el medio ambiente y la educación.

La fortuna de los Beckham, que hoy podría superar los 660 millones de dólares, ha sido producto de su trabajo, contratos publicitarios y una gestión inteligente de su marca personal.

La historia de la familia Peltz

En cambio, los Peltz son otra historia. Su fortuna se hereda, se multiplica y se gestiona desde los escritorios del poder financiero. Nelson Peltz, papá de Nicola y consuegro de David Beckham, es uno de los inversionistas más poderosos de Estados Unidos.

La familia forma parte de lo que podría considerarse una “aristocracia empresarial” norteamericana, con una fortuna que supera con creces la de los Beckham. Y esa diferencia parece estar en el centro del desprecio.

La fortuna de la familia Peltz: la dinastía detrás de la riqueza de Nicola

La historia de Nelson Peltz comenzó lejos del paraíso de Palm Beach (donde se realizó la boda de su hija Nicola y Brooklyn) y más cerca de los almacenes industriales de Brooklyn.

Nacido en 1942, Nelson no siguió el camino esperado de los herederos millonarios: en lugar de graduarse en Wharton, dejó sus estudios y decidió tomar el volante —literalmente— y empezó su carrera manejando camiones para la empresa familiar de alimentos congelados, A. Peltz & Sons.

Nelson Peltz (Gregory Pace/Shutterstock/Gregory Pace/Shutterstock)

Más tarde, junto con su hermano y algunos socios, transformó el negocio familiar en una compañía con ventas superiores a los 150 millones de dólares en los años setenta. Después, fundó Triangle Industries, compañía especializada en embalajes, la cual vendió por unos 667 millones de libras esterlinas en 1989 (886 millones de dólares al tipo de cambio actual).

En 2005, convertido en un inversionista de élite, cofundó Trian Fund Management, una firma que ha tomado posiciones estratégicas en gigantes como Heinz, Kraft, Mondelez, PepsiCo, Unilever y Procter & Gamble. Hoy, Peltz es presidente no ejecutivo de Wendy’s, ha estado en los consejos de Sysco y Heinz, y es uno de los nombres más temidos—y respetados—en el universo corporativo global.

Los Peltz con Elon Musk (Frazer Harrison/Getty Images)

La fortuna de la familia, según Forbes y otras estimaciones recientes, se ubica entre los 1,600 y 1,800 millones de dólares. Todo esto, construido a base de decisiones audaces, apuestas financieras agresivas y una convicción férrea de que siempre puede haber una manera más eficiente de dirigir una empresa… incluso si se trata de un gigante de Hollywood: Disney.

Desde que Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se casaron en abril de 2022, se ha dado a entender en algunos medios que los Peltz ven con desdén a Hollywood y la industria del entretenimiento.

Sin embargo, esta apreciación puede estar relacionada con el nivel de exposición que tienen las figuras y familias relacionadas con el negocio de la fama, ya que si hablamos del terreno meramente financiero, Nelson Peltz ha buscado ser parte de ese mundo.

Nelson y Claudia Peltz con Rupert Murdoch y su ex esposa Wendi Deng (Evan Agostini/Getty Images)

El suegro de Brooklyn Beckham lanzó, en enero de 2023, una campaña para revisar la estructura de gobernanza de Disney, al adquirir una participación considerable. En un inicio, Peltz aseguró que el estudio era una empresa “en crisis”, criticó la adquisición de 21st Century Fox por generar deuda, las compensaciones excesivas y una planificación estratégica deficiente. Bajo el lema “Restore the Magic”, exigió reformas, recorte de costos y reconfiguración del consejo directivo incluyendo su posición y la del ex‑CFO Jay Rasulo.

En mayo de 2024, se dio a conocer que finalmente vendió sus acciones, luego de fracasar en obtener un asiento en la mesa directiva. Aunque su presión provocó una revisión de estrategias y mayor atención al desempeño operativo de Disney, según reportaron medios especializados estadounidenses.

Claudia Heffner Peltz y sus ocho hijos: Nicola es la sexta

Claudia Heffner, ex modelo estadounidense de origen alemán, gales e inglés, se casó con Nelson Peltz en 1985 como su tercera esposa. Aunque ha mantenido un perfil bajo, los medios la identifican como pieza clave como “pilar emocional” de la familia.

https://www.instagram.com/p/CcNS9PyOG0U/embed

Junto a su esposo, Claudia Heffner Peltz es mamá de ocho hijos, de los cuales Nicola Peltz, nacida en 1995, es la sexta de ellos (además Nelson tiene dos hijos mayores de matrimonios anteriores).

Matthew Peltz, el mayor, es el director ejecutivo no operativo en Wendy’s y figura clave en Trian. Estudió en Yale y trabajó en Goldman Sachs y Trian Fund antes de asumir liderazgo en la firma familiar. Will Peltz es actor con papeles en Unfriended, Men, Women & Children, Euphoria y Welcome to Chippendales, por lo que comparte esta vocación con su hermana Nicola. Brad Peltz, ex jugador de hockey sobre hielo (con los Washington/Ottawa Senators), dejó el deporte profesional para fundar una startup de salud y tecnología y apps como Mymo o Healthy Together.

Claudia Heffner Peltz y sus hijas Brittany y Nicola Peltz (Will Ragozinno/BFA/Shutterstock/Will Ragozinno/BFA/Shutterstock)

Brittany Peltz, única hija junto a Nicola, es diseñadora de interiores y dirige su propio estudio en Florida, con presencia en un sector creativo de lujo. Diesel Peltz es un emprendedor tecnológico, cofundó la app Twenty (orientada a combatir el FOMO), fue inversor y CEO de Healthy Together, y apareció en Forbes 30 Under 30 (2020) en la categoría de tecnología. Zachary y Gregory, son los gemelos menores, también comparten cierta inclinación deportiva, especialmente al hockey, siguiendo la tradición familiar y la influencia de su papá.

https://www.instagram.com/p/DKsJ4Z8SeVK/embed

Nicola Peltz Beckham: herencia, fama y futuro

Actriz desde niña (Bates Motel, Transformers, The Last Airbender), Nicola Peltz se ha convertido también en directora: debutó detrás de la lente con Lola en 2024 y, de acuerdo con distintos reportes, su patrimonio personal ronda los 50 millones de dólares.

En abril de 2022 contrajo matrimonio con Brooklyn Beckham, en una boda judía celebrada en la mansión Montsorrel, una propiedad ubicada en Palm Beach, Florida, sobre una superficie de más de cinco hectáreas, que cuenta con 27 habitaciones, una pista de hielo y un lago y está valuada en más de 100 millones dólares.

Nicola Peltz es la sexta hija de Nelson y Claudia Peltz (Instagram)

Los Peltz vs. los Beckham: el trasfondo de una disputa cada vez más mediática

La tensión entre las familias Peltz y Beckham —y en particular entre Nicola Peltz y su suegra, Victoria Beckham— ha sido objeto de múltiples reportes en medios alrededor del mundo.

Las circunstancias en las que se encuentran ambos clanes sugieren una combinación de egos, expectativas incumplidas y diferencias culturales que han alimentado la fractura.

Nicola vs. Victoria: una historia de rumores y distanciamientos (Instagram)

Uno de los detonantes más comentados fue el drama del vestido de novia. Nicola Peltz eligió casarse con un diseño de Alta Costura de Valentino en lugar de un vestido de la marca de Victoria Beckham.

Según Nicola, se trató de una cuestión técnica: el taller de Victoria no pudo confeccionar el vestido a tiempo. Después circularon versiones alternativas que apuntaban a un desaire deliberado que hirió el ego de la diseñadora británica.

Hoy se sabe, según la narración de Brooklyn, que, efectivamente, su mamá no terminó el vestido de novia y obligó a Nicola a conseguir uno de último momento.

A esto se suma la falta de respeto percibida entre ambas. Algunas fuentes aseguran que Nicola no ha mostrado la deferencia que Victoria esperaba como suegra y figura pública, mientras que otras hablan de una relación simplemente distante, marcada por diferencias de estilo y personalidad.

Un ‘detalle’ de Marc Anthony en la boda de Brooklyn y Nicola habría complicado la relación de la novia con su suegra (Getty Images)

Asimismo, está el detalle de que, durante la boda de Brooklyn y Nicola, el cantante Marc Anthony llamó a la pista a la “mujer más hermosa” de la noche y, en vez de hablarle a la novia, hizo referencia a Victoria, mamá del novio.

Otro punto clave es el cambio en la dinámica familiar. Desde su boda en abril de 2022, Brooklyn Beckham ha fortalecido su vínculo con los Peltz, especialmente con su suegro, Nelson Peltz. Esto ha provocado una sensación de distanciamiento respecto a los Beckham.

Además, hay reportes que indican que Victoria fue excluida del proceso de planificación de la boda (otro lío por mérito propio que involucró una demanda), una decisión que se interpretó como una forma de marcar distancia desde el círculo Peltz.

Victoria Beckham usó un diseño propio en la boda de Brooklyn y Nicola (Instagram/Victoria Beckham)

Y, finalmente, la ausencia de la joven pareja en eventos importantes, como el cumpleaños número 50 de David Beckham, lo que ha hecho aumentar las especulaciones sobre una ruptura familiar silenciosa pero persistente.

Aunque ambas partes habían intentado mantener las apariencias y restar importancia a los rumores, la acumulación de señales —en redes sociales, entrevistas y ausencias notables— apuntan a una realidad más compleja.

Más que un simple malentendido, lo que hay detrás parece ser un choque de estilos, clases y prioridades, en el que los afectos familiares han quedado atrapados entre dos visiones del mundo muy distintas.

Nicola y Brooklyn en el front row de un desfile de Victoria Beckham (Darren Gerrish/Getty Images for Victoria Beckham)

Aun así, Nicola Peltz ha declarado en entrevistas que admira el “modelo familiar” de ambos clanes. Mientras que sus papás, Nelson y Claudia Peltz, cumplieron 40 años de casados en 2025, David y Victoria Beckham están por alcanzar los 30 años juntos. Esa estabilidad, según ella, es su principal referente al momento de formar su propia familia junto a Brooklyn.

¿Habrá hijos pronto? Esa es otra pregunta que aún no tiene respuesta clara y un factor que podría servir de puente o incrementar aún más la distancia que separa a ambas familias pero, sin duda, un tema de suma importancia de ambos lados.

Mientras que los Beckham tienen cuatro hijos; los Peltz cuentan con ocho. Por ahora, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz parecen más enfocados en consolidar su matrimonio que en empezar a tener herederos… y, tal vez, a reconciliarse con Sir David y Victoria Beckham.