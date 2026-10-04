Los hermanos Portillo: soporte familiar y competitivo con el objetivo a los Juegos Olímpicos

-Son beneficiarios del programa Meta Olímpica CUU y buscan compartir el escenario olímpico en familia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de octubre de 2026.- El programa Meta Olímpica CUU, impulsado por el Gobierno Municipal de Chihuahua, acompaña el proceso de atletas que se encuentran en el alto rendimiento con proyección a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un modelo único en el país que, entre sus beneficiarios se encuentran los hermanos Jair y Erick Portillo quienes tiene fijo el sueño de compartir un escenario de la justa olímpica.

Detrás de ese objetivo existe una historia marcada por la familia, la competencia y una relación entre hermanos que desde la infancia estuvo acompañada por los retos. Antes de compartir pistas y competencias internacionales, Jair y Erick ya convertían cualquier actividad cotidiana en una forma de medirse: carreras en bicicleta, patines o cualquier oportunidad para demostrar quién podía hacerlo mejor. Esa competitividad, lejos de separarlos, terminó convirtiéndose en una característica de su relación.

Con el paso de los años, aquella rivalidad infantil encontró un escenario más exigente en el salto de altura. Aunque cada uno construyó su propio camino deportivo, la disciplina terminó reuniéndolos en entrenamientos, concentraciones y competencias en las que ambos persiguen resultados similares. Esa cercanía les permite conocer con detalle sus fortalezas y debilidades, al grado de intercambiar consejos incluso en plena competencia cuando alguno detecta un ajuste técnico que puede ayudar al otro a superar la varilla.

Pero el acompañamiento también tiene un punto de quiebre. Cuando una clasificación, una medalla o un lugar en el podio está en disputa, ambos reconocen que llega el momento de dejar temporalmente de verse como hermanos. En la competencia del Nacional 2024, mientras se buscaban marcas y posiciones determinantes para sus aspiraciones internacionales, esa realidad se hizo evidente: el apoyo permanecía, pero cada uno sabía que debía defender su propio resultado y superar también al otro.

La competencia entre ellos, sin embargo, no elimina la complicidad. Si uno supera primero una altura, puede regresar para retar al otro; si alguno detecta un error, también existe la confianza para señalarlo. Entre bromas, provocaciones y consejos, ambos han encontrado una manera de utilizar esa rivalidad como una forma de exigencia permanente. No solamente entrenan para superar a otros atletas: en muchas ocasiones, el parámetro más cercano está dentro de la propia familia.

Esa relación tuvo una de sus imágenes más representativas al compartir el podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en agosto 2026. Después de terminar su participación, Erick permaneció atento a los intentos de Jair, ofreciendo indicaciones y alentándolo desde fuera de la prueba. El resultado permitió que ambos celebraran como medallistas, pero también mostró una característica que se repite en su trayectoria: cuando termina la disputa directa, vuelve inmediatamente el respaldo entre hermanos.

Los Ángeles 2028 aparece ahora como el escenario donde esa historia podría alcanzar otra dimensión. Erick ya vivió la experiencia de ingresar a un estadio olímpico en París 2024 y reconoce que hacerlo nuevamente junto a Jair tendría un significado especial, particularmente por la posibilidad de compartirlo con su familia en las gradas. Jair también ha imaginado ese momento y la energía de un estadio acompañando sus saltos, una imagen que alimenta el objetivo de coincidir en unos Juegos Olímpicos representando a México.

Llegar hasta ahí implica también asumir los costos personales del alto rendimiento: viajes constantes, distancia de la familia, ausencia en celebraciones y momentos importantes, además de una preparación que exige continuidad durante prácticamente todo el año. En ese contexto, el respaldo institucional de Meta Olímpica CUU se suma al soporte familiar y competitivo que Jair y Erick han construido durante años. Su historia avanza así entre dos fuerzas que parecen opuestas, pero que para ellos funcionan juntas: acompañarse como hermanos y exigirse como rivales para intentar llegar al mismo escenario olímpico.