Los demócratas avanzan hacia una mayoría en Cámara de Representantes, según proyecciones

Las elecciones renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y tres victorias permitirían a los demócratas recuperar el control

La oposición demócrata avanza hacia la conquista de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, actualmente en manos republicanas, según las primeras proyecciones de resultados.

De acuerdo con las cadenas CNN y NBC News, los demócratas habrían arrebatado a los republicanos los distritos 11 de Carolina del Norte, 8 de Pensilvania y 7 de Nueva Jersey.

Si logran conservar todos sus escaños, estas tres victorias les permitirían recuperar el control de la Cámara Baja.

Las elecciones de este martes sirven para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes.

Su composición actual es de 219 republicanos, 214 demócratas y dos vacantes, por lo que la oposición necesita arrebatar tres escaños a los conservadores para alcanzar la mayoría.

También se renueva aproximadamente un tercio de los 100 escaños del Senado.

Según las proyecciones hasta ahora, los demócratas arrebataron a los republicanos el escaño en la Cámara Alta por Carolina del Norte y mantuvieron el de Georgia, dos condiciones para conquistar la mayoría.