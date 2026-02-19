“Los de Abajo” se manifiestan en favor de la Nueva Escuela Mexicana y de Marx Arriaga

La organización “Los de Abajo” se manifestó en la Plaza de Armas en favor de la Nueva Escuela Mexicana, además de que le mostraron su apoyo a Marx Arriaga, quien fue destituido como director de Materiales Educativos de la SEP.

Rosa Lilia Cardona, quien encabeza esa organización morenista, criticó que Arriaga haya sido despedido de su puesto en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde a decir de ese grupo de izquierda, había dado prioridad a la Nueva Escuela Mexicana.

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública entregaron este martes el oficio formal de despido a Marx Arriaga, quien permanecía desde el viernes en su oficina tras ser removido de la Dirección General de Materiales Educativos.

El documento fue recibido y firmado por el propio ex funcionario dentro del inmueble, con lo que quedó oficialmente notificado de su separación del cargo.

Tras la firma del oficio, Arriaga abandonó el edificio de la SEP luego de cinco días de permanecer en el lugar, poniendo fin al episodio de tensión que mantuvo en vilo a la dependencia durante los últimos días.

Marx Arriaga Navarro fue removido de su cargo como director general de Materiales Educativos de la SEP, en medio de cuestionamientos sobre la representación de las mujeres en los libros de texto gratuitos.