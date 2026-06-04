Los “aliados” de EU en Colombia son “genocidas” y “narcotraficantes”: Gustavo Petro

Bogotá. Los “aliados” de Estados Unidos en Colombia son “genocidas” y “narcotraficantes”, declaró este jueves el presidente colombiano Gustavo Petro a la AFP, luego del apoyo del mandatario Donald Trump al candidato de la ultraderecha para el balotaje.

Washington respaldó al abogado millonario Abelardo de la Espriella, que sorpresivamente encabezó la primera vuelta del domingo por encima del candidato de Petro, el senador Iván Cepeda.

“Sus aliados en Colombia vienen de la gobernanza narco paramilitar, son genocidas y narcotraficantes”, agregó el primer presidente de izquierda en la historia del país en una entrevista en la sede presidencial en Bogotá.