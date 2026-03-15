López Obrador rompe su retiro para defender a Cuba; promueve colecta de ayuda humanitaria

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, reapareció en redes sociales este sábado 14 de marzo de 2026 para hacer un llamado a la solidaridad con el pueblo de Cuba, ante la situación política y económica que atraviesa la isla.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

A pesar de encontrarse en retiro de la vida pública, el exmandatario expresó su preocupación por lo que calificó como un intento de “exterminio” contra el país caribeño.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, manifestó.

Para reforzar su mensaje, López Obrador citó al general Lázaro Cárdenas del Río durante la invasión de Bahía de Cochinos (Playa Girón) en 1961:

“No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

Convocatoria a colecta civil

López Obrador invitó a la ciudadanía a participar en una colecta de recursos destinada a la compra de insumos básicos para la población cubana, tales como alimentos, medicinas, petróleo y gasolina.

La iniciativa es canalizada a través de la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual, según detalló, fue abierta por un grupo de ciudadanos, escritores y periodistas.

Para tales fines, proporcionó una cuenta bancaria de Banorte (1358451779), donde se recibirán las aportaciones voluntarias.

“¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, destacó López Obrador en su mensaje

Esta intervención marca una de las escasas apariciones públicas del exmandatario desde que finalizó su sexenio, subrayando la relevancia que otorga a la relación bilateral y a la estabilidad en la región de América Latina.

La crisis en Cuba

El Gobierno de Cuba confirmó esta semana que mantiene conversaciones con Estados Unidos, las cuales llegan en un momento crítico para la isla con las protestas sociales en rechazo a los apagones y la falta de combustibles para las actividades cotidianas.

El bloqueo petrolero que inició EE.UU. en enero ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en la profunda crisis estructural de la isla, que va para su séptimo año, testando los límites del pueblo cubano, socializado en la épica de la resistencia.

La desaparición del combustible y el transporte público, el aumento de los cortes eléctricos hasta tasas récord, el incremento de los precios de los alimentos, el colapso de la entrada de divisas y el ostensible deterioro de los servicios públicos están atizando el descontento.

Con información de López-Dóriga Digital