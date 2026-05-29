Logra Fiscalía Zona Centro imposición de prisión preventiva al imputado Jorge Raúl A. G., alias “La Rata” por dos homicidios

En una causa penal se encuentra vinculado a proceso y en otra se resolverá su situación jurídica el próximo martes

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) logró en la causa penal 120/2026 que se modificará la medida cautelar al imputado Jorge Raúl A. G., alias “La Rata”, de firma periódica a prisión preventiva, por el homicidio cometido a un masculino de iniciales F.J.U.R, el 1 de enero 2026, en la calle Punta La Gayta, de la colonia Punta Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

El imputado se encontraba sustraído de la acción de la justicia desde finales de enero del año en curso; una vez que fue detenido por otros delitos, este viernes se llevó a cabo la audiencia en donde se le impuso la referida medida cautelar por lo que dure el proceso y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En una segunda audiencia para la causa penal 71/2026, también por homicidio calificado, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, formuló imputación a Jorge Raúl A. G.

Ante Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, se le hizo de su conocimiento que se le investiga por el homicidio de un masculino de iniciales A.H.V., ocurrido el 22 de diciembre del 2025, en la calle Punta El Piloncillo, de la colonia Punta Oriente.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y programó para el próximo martes 2 de junio, la audiencia de vinculación o no a proceso.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).