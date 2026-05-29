Alcanza mayoría constitucional blindaje electoral de Morena

Las reformas judicial electoral y para la nueva causal de nulidad por intervención extranjera fueron validadas por los congresos estatales.

El blindaje electoral que se recetaron Morena y aliados ya es constitucional. A menos de once horas de su aprobación en el Senado, la para la nueva causal de nulidad por intervención extranjera fueron validadas por los congresos estatales.

Este modo, podrá emitir la declaratoria de constitucionalidad de las reformas más relevantes del periodo extraordinario que concluyó ayer.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), las modificaciones ya superaron el requisito previsto en el artículo 135 de la Constitución, que exige la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales para modificar la Carta Magna.

“¡Se alcanzó la mayoría constitucional! Con el respaldo de los congresos estatales, incluido el de Sinaloa, avanzan dos reformas clave: la elección judicial en 2028 con reglas más claras y eficientes, y una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

“El próximo lunes se realizará la declaratoria de constitucionalidad en el Congreso de la Unión”, anunció la senadora Imelda Castro, de Morena, por Sinaloa.

El decreto modifica diversas disposiciones constitucionales para aplazar la siguiente elección judicial a 2028 y establecer reglas de selección más estrictas para candidaturas a juzgados, magistraturas y ministros.