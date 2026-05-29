Camioneta se desprende de remolque y derriba poste en el Periférico R. Almada

Un aparatoso accidente se registró sobre el Periférico R. Almada, a la altura de la calle Patria Nueva, cuando una camioneta que era remolcada se desprendió del dolly que la transportaba y terminó impactando un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Ford Lobo gris circulaba de oeste a este arrastrando un remolque tipo dolly, en el que transportaba otra Ford Lobo color negro. Sin embargo, las bandas que sujetaban la unidad remolcada se rompieron, provocando que esta se soltara.

Tras desprenderse, la camioneta negra chocó por alcance contra la Ford Lobo gris y posteriormente se proyectó contra la barrera de contención y un poste de concreto de la CFE.

El impacto causó daños de consideración al poste, el cual quedó inclinado y a punto de colapsar sobre la vialidad, sostenido únicamente por los cables. No se reportaron personas lesionadas, aunque el percance generó riesgo para los automovilistas y movilizó a las autoridades correspondientes.