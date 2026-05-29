Caso Rocha Moya: Se entrega Marco Antonio Almanza, exjefe policiaco de Sinaloa

El exdirector de la Policía de Investigación se puso a disposición de las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de colaborar con “Los Chapitos”.

El exmando policial está formalmente acusado por el gobierno estadounidense de operar una red de protección en campo para la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el expediente radicado en un tribunal federal de Nueva York, el exfuncionario presuntamente utilizaba la estructura policial para facilitar las operaciones del grupo criminal y eliminar a miembros de facciones rivales, permitiendo que la organización operara sin restricciones en territorio sinaloense.

La entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza ocurre apenas tres días después de que compareciera en Culiacán ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México. El pasado 26 de mayo, Almanza atendió un citatorio ministerial junto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Saavedra; el senador Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, como parte de las indagatorias abiertas en territorio nacional derivadas del mismo caso.

La estructura de protección en Sinaloa según la DEA

La acusación formal fue formulada de manera conjunta por el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole. En el organigrama presentado por la justicia norteamericana, Marco Antonio Almanza aparece en la base operativa del esquema de complicidades junto a Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la corporación.

El pliego acusatorio imputa delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo a un total de siete mandos de seguridad, autoridades de la Fiscalía local y servidores públicos de alto rango, incluido el propio mandatario con licencia Rubén Rocha Moya.

La entrega de Marco Antonio Almanza a las autoridades de Estados Unidos coincide temporalmente con el procesamiento de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quien arribó este viernes a suelo estadounidense tras ser arrestado previamente en un consulado de Europa y aceptar su traslado inmediato para responder por cargos similares. Las agencias norteamericanas no han especificado la sede o el centro de detención donde permanecerá recluido el exjefe policiaco para el inicio de sus audiencias.