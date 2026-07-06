Localizan sin vida a joven de 19 años en vivienda de la colonia Minerales

Un joven de 19 años de edad fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Mineral 3 Estrellas, en la colonia Minerales, al norte de la ciudad. Al arribo de las autoridades, el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron el fallecimiento y procedieron a acordonar un amplio perímetro para preservar la escena. Posteriormente, se dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado, que quedó a cargo de las investigaciones y del levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si en el lugar fue localizada alguna carta póstuma que permita esclarecer las circunstancias del hecho. La Fiscalía continuará con las indagatorias correspondientes.