Localizan sanas y salvas a tres personas reportadas como ausentes

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, localizó sanas y salvas a tres personas que contaban con reporte de desaparición y/o ausencia, en Ciudad Juárez.

Gracias al trabajo de investigación ininterrumpido a cargo de la Unidad Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes, se localizó a Daniela Nicolee M. C., y Carlos Alberto R. C., quienes estaban ausentes desde el pasado 16 de octubre de 2026.

De la misma manera, se dio con el paradero de Lesly Natalia R. G., quien estaba ausente desde el pasado lunes 19 de octubre.

En la declaración que hicieron las citadas personas ante el Ministerio Público, señalaron que su ausencia fue voluntaria y que no fueron víctimas de ningún delito.

La Fiscalía Especializada agradece a la ciudadanía y a los medios de comunicación su colaboración en la difusión de las pesquisas, cuya participación resulta fundamental para fortalecer las labores de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.